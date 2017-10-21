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Bakıda ekstrasens "Gelandewagen"lə qəzaya düşdü – FOTO
Məşhur ekstrasens Nadim Əhmədov qəzaya uğrayıb.
Oxu.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, ekstrasensin idarə etdiyi "Mercedes Benz Gelandewagen" markalı avtomobil yararsız hala düşüb.
Qeyd edək ki, Bakıda baş vermiş qəza zamanı Nadim Əhmədov heç bir xəsarət almayıb.
E.Ə.
www.oxu.az
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