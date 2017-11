yuxarı

Amerikalı aktyor intihar etdi

34 yaşlı serial qəhrəmanı intihar edib.

Oxu.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, "The Veronica Mars" serialı və "Malcolm in the Middle" komediya verilişi ilə şöhrət qazanan amerikalı aktyor Brad Bufanda özünü öldürüb.

Los-Anceles küçələrində gəzən kimsəsiz şəxs onun cəsədini tapıb. Aktyorun intihardan öncə yazdığı qeyd tapılıb. O, yazdığı qeyddə ailəsinə və dostlarına təşəkkür edib.

V.B.

