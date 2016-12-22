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İpoteka kreditləşməsi aktiv olan bankların siyahısı

Azərbaycan bank bazarında daima tələbatı ödənilməmiş məhsullardan biri məhz ipoteka kreditləridir.

Oxu.Az xəbər verir ki, bu məhsulu əldə etmək istəyən, bu və ya digər səbəbdən hələ ki ala bilməyən şəxslərin sayı olduqca çoxdur.

Banklar tərəfindən bu məhsul bir müddət əvvəl yenidən məhdud şəkildə aktivləşdirilmişdir.

Aşağıdakı banklar hazırda ipoteka kreditləşməsini həyata keçirir.

Bank adı Aktiv/Deaktiv Access Bank Aktiv AFB Bank Deaktiv(qurtarıb) AG Bank Deaktiv Amrahbank Deaktiv AtaBank Deaktiv Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Deaktiv Azər-Türk Bank Aktiv Bank Avrasiya Deaktiv Bank of Baku Deaktiv Bank BTB Deaktiv(yaxın müddətdə aktiv olacaq) Bank Respublika Aktiv Bank Silk Way Aktiv Bank VTB Aktiv Dəmirbank Deaktiv Expressbank Deaktiv Günay Bank Deaktiv Xalq Bank Deaktiv Kapital Bank Deaktiv Melli Iran Bank Deaktiv Muğanbank Deaktiv Naxçıvanbank Deaktiv NBCBank Aktiv Nikoil Bank Aktiv Rabitəbank Aktiv(növbəyə durmaq lazımdır) Turanbank Aktiv Unibank Deaktiv Yapı Kredi Bank Deaktiv Ziraat Bank Deaktiv

Mənbə: Banker.az

U.A.

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