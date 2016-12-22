İpoteka kreditləşməsi aktiv olan bankların siyahısı
Azərbaycan bank bazarında daima tələbatı ödənilməmiş məhsullardan biri məhz ipoteka kreditləridir.
Oxu.Az xəbər verir ki, bu məhsulu əldə etmək istəyən, bu və ya digər səbəbdən hələ ki ala bilməyən şəxslərin sayı olduqca çoxdur.
Banklar tərəfindən bu məhsul bir müddət əvvəl yenidən məhdud şəkildə aktivləşdirilmişdir.
Aşağıdakı banklar hazırda ipoteka kreditləşməsini həyata keçirir.
|
Bank adı
|
Aktiv/Deaktiv
|
Access Bank
|
Aktiv
|
AFB Bank
|
Deaktiv(qurtarıb)
|
AG Bank
|
Deaktiv
|
Amrahbank
|
Deaktiv
|
AtaBank
|
Deaktiv
|
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
|
Deaktiv
|
Azər-Türk Bank
|
Aktiv
|
Bank Avrasiya
|
Deaktiv
|
Bank of Baku
|
Deaktiv
|
Bank BTB
|
Deaktiv(yaxın müddətdə aktiv olacaq)
|
Bank Respublika
|
Aktiv
|
Bank Silk Way
|
Aktiv
|
Bank VTB
|
Aktiv
|
Dəmirbank
|
Deaktiv
|
Expressbank
|
Deaktiv
|
Günay Bank
|
Deaktiv
|
Xalq Bank
|
Deaktiv
|
Kapital Bank
|
Deaktiv
|
Melli Iran Bank
|
Deaktiv
|
Muğanbank
|
Deaktiv
|
Naxçıvanbank
|
Deaktiv
|
NBCBank
|
Aktiv
|
Nikoil Bank
|
Aktiv
|
Rabitəbank
|
Aktiv(növbəyə durmaq lazımdır)
|
Turanbank
|
Aktiv
|
Unibank
|
Deaktiv
|
Yapı Kredi Bank
|
Deaktiv
|
Ziraat Bank
|
Deaktiv
Mənbə: Banker.az
U.A.
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