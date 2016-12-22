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22 
Dek
2016
16:08
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İpoteka kreditləşməsi aktiv olan bankların siyahısı

Azərbaycan bank bazarında daima tələbatı ödənilməmiş məhsullardan biri məhz ipoteka kreditləridir. 

Oxu.Az xəbər verir ki, bu məhsulu əldə etmək istəyən, bu və ya digər səbəbdən hələ ki ala bilməyən şəxslərin sayı olduqca çoxdur.

Banklar tərəfindən bu məhsul bir müddət əvvəl yenidən məhdud şəkildə aktivləşdirilmişdir.
Aşağıdakı banklar hazırda ipoteka kreditləşməsini həyata keçirir.

Bank adı

Aktiv/Deaktiv

Access Bank

Aktiv

AFB Bank

Deaktiv(qurtarıb)

AG Bank

Deaktiv

Amrahbank

Deaktiv

AtaBank

Deaktiv

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Deaktiv

Azər-Türk Bank

Aktiv

Bank Avrasiya

Deaktiv

Bank of Baku

Deaktiv

Bank BTB

Deaktiv(yaxın müddətdə aktiv olacaq)

Bank Respublika

Aktiv

Bank Silk Way

Aktiv

Bank VTB

Aktiv

Dəmirbank

Deaktiv

Expressbank

Deaktiv

Günay Bank

Deaktiv

Xalq Bank

Deaktiv

Kapital Bank

Deaktiv

Melli Iran Bank

Deaktiv

Muğanbank

Deaktiv

Naxçıvanbank

Deaktiv

NBCBank

Aktiv

Nikoil Bank

Aktiv

Rabitəbank

Aktiv(növbəyə durmaq lazımdır)

Turanbank

Aktiv

Unibank

Deaktiv

Yapı Kredi Bank

Deaktiv

Ziraat Bank

Deaktiv

Mənbə: Banker.az

U.A.
www.oxu.az

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