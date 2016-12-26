HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
26 
Dek
2016
12:19
3
66
2691
Virtual karabakh
yuxarı

Dollar satan banklar – SİYAHI + MƏBLƏĞLƏR

Dekabr ayının 26-na ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 30-a çatıb. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda ancaq 2 bank nağd şəkildə 50-100 dollar limitlə xarici valyuta satır.

Bu gün “TuranBank” da valyuta satışını tam dayandırıb. Xatırladaq ki, bu bank ötən həftə ancaq öz müştərilərinə kiçik limitlə valyuta satırdı. “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” isə 50 dollar limitlə satışı bərpa edib.

“Bank Silk Vey” ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 200 dollar satır. Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100

100

2

“AFB Bank”

satılmır

satılmır

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır 

satılmır

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”  

ancaq krediti olan müştərilərə

ancaq krediti olan müştərilərə

9

“Bank Avrasiya”   

        satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

        satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

        satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

200 (ancaq hava limanındakı filialda)

100 (ancaq hava limanındakı filialda)

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

 satılmır 

satılmır

15

“Expressbank” 

  satılmır    

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

satılmır

satılmır

21

“Nikoyl Bank” 

satılmır

satılmır

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“TuranBank” 

satılmır

satılmır

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

satılmır

satılmır

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

Satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

Satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

Satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

Digər İqtisadiyyat xəbərləri

26 
Dek
2016
14:39
Xarici səhmdarın Azərbaycandan gedəcəyi ilə bağlı xəbərlərə münasibət
3
1
47
26 
Dek
2016
14:14
Nazirlikdən mindən çox şirkət rəhbərinə – QADAĞA
9
23
823
26 
Dek
2016
14:06
Şaxta baba və Qar qızın sifarişi üçün dövlət rüsumu açıqlandı
3
41
888
26 
Dek
2016
13:38
Bu il kimlərin maaşı artıb? – STATİSTİKA
7
93
1877
26 
Dek
2016
13:03
Sumqayıtdakı ən böyük soyuducular zavodu özəlləşdirilir
20
61
753
26 
Dek
2016
12:43
Bakıda zavod sökülür – FOTO
27
91
3337
26 
Dek
2016
12:35
Dövlət Xidmətinin səlahiyyətləri artırıldı
47
36
2665
26 
Dek
2016
12:00
“Expressbank” “MasterCard” ilə əməkdaşlığı daha da genişləndirir
33
10
274
26 
Dek
2016
11:24
Banklarda dolların alış-satış qiymətləri – SİYAHI
5
71
3314
26 
Dek
2016
09:31
Mərkəzi Bank manatın məzənnəsini açıqladı – SİYAHI
21
87
10368
26 
Dek
2016
09:25
Azərbaycan Kubanın neft layihələrində iştirak edə bilər
15
74
699
25 
Dek
2016
21:34
Kaxa Kaladze: Gürcüstanın yeraltı qaz anbarı Azərbaycan qazı hesabına doldurulacaq
37
327
2139
25 
Dek
2016
16:25
“Qara bazarda” dollar bahalaşıb
85
400
30504
25 
Dek
2016
13:28
Dolların sabaha olan rəsmi məzənnəsi
51
328
22483
25 
Dek
2016
09:35
Prezidentdən mənzil almağa imkanı olmayanlara şad xəbər
450
86
27159
24 
Dek
2016
20:10
Ərdoğan: Türkiyə kimi, Azərbaycan da valyuta spekulyasiyalarına məruz qalır
422
73
4101
24 
Dek
2016
17:25
Avronu çətin günlər gözləyir – PROQNOZ
227
66
5832
24 
Dek
2016
15:30
Aksiz markalı malların satışı ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edildi
21
130
4274
24 
Dek
2016
13:11
Tarif Şurasından qaz və işıq pulu barədə – AÇIQLAMA
16
395
21781