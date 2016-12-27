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Dollar satmayan bankların siyahısı

Dekabr ayının 27-nə ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 39-a çatıb.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “NBC Bank” valyuta satışını bərpa edib. İndi bu bankdan 100 dollar limitlə valyuta almaq olar. Digər 2 bank isə nağd şəkildə 50-100 dollar limitlə xarici valyuta satır.

“Bank Avrasiya” isə ancaq avro satır. “Bank Silk Vey” ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 200 dollar satır. Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 100 100 2 “AFB Bank” satılmır satılmır 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” satılmır satılmır 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” satılmır satılmır 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” satılmır satılmır 8 “Azər-Türk Bank” ancaq krediti olan müştərilərə ancaq krediti olan müştərilərə 9 “Bank Avrasiya” satılmır 100 10 “Bank of Baku” satılmır satılmır 11 “Bank BTB” satılmır satılmır 12 “Bank Silk Vey” 200 (ancaq hava limanındakı filialda) 100 (ancaq hava limanındakı filialda) 13 “Bank Pespublika” satılmır satılmır 14 “Caspian Development Bank” satılmır satılmır 15 “Expressbank” satılmır satılmır 16 “Günaybank” satılmır satılmır 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” satılmır satılmır 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 100 21 “Nikoyl Bank” satılmır satılmır 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “Turanbank” satılmır satılmır 24 “Unibank” satılmır satılmır 25 “Yapı Kredi Bank” 50 50 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” satılmır satılmır 28 İran Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 29 “Dəmirbank” satılmır satılmır 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır Satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan satılmır Satılmır 32 Paşa Bank satılmır Satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

U.A.

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