Ölkədə 28 bank dollar satmır – SİYAHI
Dekabr ayının 28-nə ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 28-ə çatıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, bu gün “Bank Avrasiya” ABŞ valyutasının satışını bərpa edib. İndi bu bankdan 100 dollar limitlə valyuta almaq olar. Digər 2 bank isə nağd şəkildə 50-100 dollar limitlə xarici valyuta satır.
“Bank Silk Vey” isə ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 200 dollar satır. Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
100
|
100
|
2
|
“AFB Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
3
|
“AGBank”
|
satılmır
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
5
|
“Atabank”
|
satılmır
|
satılmır
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
ancaq krediti olan müştərilərə
|
ancaq krediti olan müştərilərə
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
100
|
100
|
10
|
“Bank of Baku”
|
satılmır
|
satılmır
|
11
|
“Bank BTB”
|
satılmır
|
satılmır
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
200 (ancaq hava limanındakı filialda)
|
100 (ancaq hava limanındakı filialda)
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
satılmır
|
satılmır
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
15
|
“Expressbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
16
|
“Günaybank”
|
satılmır
|
satılmır
|
17
|
“Xalq Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
18
|
“Kapital Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
100
|
100
|
21
|
“Nikoyl Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
24
|
“Unibank”
|
satılmır
|
satılmır
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
50
|
50
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
satılmır
|
satılmır
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
Mənbə: Fins.az
U.A.
www.oxu.az