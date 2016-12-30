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30 
Dek
2016
12:32
9
32
1215
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Dollar satan banklar – SİYAHI

Dekabr ayının 30-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 30-a çatıb. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, “Bank Avrasiya” ABŞ valyutasının satışını dayandırıb. Digər 2 bank isə nağd şəkildə 50-100 dollar limitlə xarici valyuta satır.

“Bank Silk Vey” isə ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 100 dollar satır. Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100

100

2

“AFB Bank”

satılmır

satılmır

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır 

satılmır

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”  

ancaq krediti olan müştərilərə

ancaq krediti olan müştərilərə

9

“Bank Avrasiya”   

        satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

        satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

        satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

100 (ancaq hava limanındakı filialda)

90 (ancaq hava limanındakı filialda)

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

 satılmır 

satılmır

15

“Expressbank” 

  satılmır    

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

Məlumat verilməyib

Məlumat verilməyib

21

“Nikoyl Bank” 

satılmır

satılmır

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

satılmır

satılmır

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

satılmır

satılmır

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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