Dollar satan banklar – CƏDVƏL
Yanvar ayının 5-nə ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 31-ə çatıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, yeni ildə də bankların valyuta satışı ilə bağlı siyasətində dəyişiklik olmayıb.
Banklar içərisində ancaq “Accessbank”ın bəzi filiallarından məhdud məbləğdə dollar almaq mümkündür. “Bank Silk Vey” isə ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 100 dollar satır.
Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz. Kart hesabı vasitəsilə də bu məbləğdə xarici valyuta almaq mümkündür.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
100 (bəzi filialarda)
|
100 (bəzi filiallarda)
|
2
|
“AFB Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
3
|
“AGBank”
|
satılmır
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
5
|
“Atabank”
|
satılmır
|
satılmır
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
satılmır
|
satılmır
|
10
|
“Bank of Baku”
|
satılmır
|
satılmır
|
11
|
“Bank BTB”
|
satılmır
|
satılmır
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
100 (ancaq hava limanındakı filialda)
|
90 (ancaq hava limanındakı filialda)
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
satılmır
|
satılmır
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
15
|
“Expressbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
16
|
“Günaybank”
|
satılmır
|
satılmır
|
17
|
“Xalq Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
18
|
“Kapital Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
Məlumat verilməyib
|
Məlumat verilməyib
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
Müəyyən limit çərçivəsində satılır
|
Müəyyən limit çərçivəsində satılır
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
24
|
“Unibank”
|
satılmır
|
satılmır
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
satılmır
|
satılmır
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
Mənbə: Fins.az
U.A.
www.oxu.az