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Yan
2017
12:35
9
61
3005
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Dollar satan banklar – CƏDVƏL

Yanvar ayının 5-nə ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 31-ə çatıb. 

Oxu.Az xəbər verir ki, yeni ildə də bankların valyuta satışı ilə bağlı siyasətində dəyişiklik olmayıb.

Banklar içərisində ancaq “Accessbank”ın bəzi filiallarından məhdud məbləğdə dollar almaq mümkündür. “Bank Silk Vey” isə ancaq hava limanındakı filialında xaricə gedən vətəndaşlara 100 dollar satır.

Bunun üçün xaricə uçuş biletinizi təqdim etməlisiniz. Kart hesabı vasitəsilə də bu məbləğdə xarici valyuta almaq mümkündür.   

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100 (bəzi filialarda)

100 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

satılmır

satılmır

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır 

satılmır

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

        satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”  

         satılmır

satılmır

9

“Bank Avrasiya”   

          satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

          satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

          satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

100 (ancaq hava limanındakı filialda)

90 (ancaq hava limanındakı filialda)

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

 satılmır 

satılmır

15

“Expressbank” 

  satılmır    

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

Məlumat verilməyib

Məlumat verilməyib

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində satılır

Müəyyən limit çərçivəsində satılır

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

satılmır

satılmır

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

satılmır

satılmır

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə: Fins.az

U.A.
www.oxu.az

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