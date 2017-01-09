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Azərbaycanda 29 bank dollar satmır – SİYAHI

Yanvar ayının 9-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 29-a çatıb.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün valyuta satmayan bankların sırasına daha biri əlavə olunub.

Belə ki, “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” valyuta satışını dayandırıb.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 100 (bəzi filialarda) 100 (bəzi filiallarda) 2 “AFB Bank” satılmır satılmır 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” satılmır satılmır 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” satılmır satılmır 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” satılmır satılmır 8 “Azər-Türk Bank” satılmır satılmır 9 “Bank Avrasiya” satılmır satılmır 10 “Bank of Baku” satılmır satılmır 11 “Bank BTB” satılmır satılmır 12 “Bank Silk Vey” satılmır (yalnız hava limanında 100) Satılmır (yalnız hava limanında 100) 13 “Bank Pespublika” satılmır satılmır 14 “Caspian Development Bank” satılmır satılmır 15 “Expressbank” satılmır satılmır 16 “Günaybank” satılmır satılmır 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” satılmır satılmır 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 100 21 “Nikoil Bank” Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “Turanbank” satılmır satılmır 24 “Unibank” satılmır satılmır 25 “Yapı Kredi Bank” satılmır satılmır 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” satılmır satılmır 28 İran Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 29 “Dəmirbank” satılmır satılmır 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan satılmır satılmır 32 Paşa Bank satılmır satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

U.A.

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