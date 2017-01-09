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Yan
2017
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Azərbaycanda 29 bank dollar satmır – SİYAHI

Yanvar ayının 9-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 29-a çatıb.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün valyuta satmayan bankların sırasına daha biri əlavə olunub. 

Belə ki, “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” valyuta satışını dayandırıb.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100 (bəzi filialarda)

100 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

satılmır

satılmır

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır 

satılmır

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”  

satılmır

satılmır

9

“Bank Avrasiya”   

          satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

          satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

          satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

satılmır (yalnız hava limanında 100)

Satılmır (yalnız hava limanında 100)

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

satılmır 

satılmır

15

“Expressbank” 

  satılmır    

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

            100

100

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

satılmır

satılmır

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

          satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

satılmır

satılmır

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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