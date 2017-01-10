HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
10 
Yan
2017
14:26
4
33
554
Virtual karabakh
yuxarı

Ölkədə 32 bankdan 28-i dollar satmır – SİYAHI

Yanvarın 10-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 28-ə çatıb.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bankların valyuta satışı ilə bağlı siyasətində dəyişiklik olmayıb.

Bununla belə, bu gün valyuta satan bankların sırasına daha biri əlavə olunub. Belə ki, “NBC Bank” məhdud məbləğdə - 100 dollar satır. “Accessbank”ın və “Yapı Kredi Bank”ın bəzi filiallarından məhdud məbləğdə dollar almaq mümkündür.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100 (bəzi filialarda)

100 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”  

satılmır

satılmır

9

“Bank Avrasiya”   

          satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

          satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

          satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

satılmır

satılmır

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

satılmır

satılmır

15

“Expressbank” 

    satılmır      

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

        

100

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

satılmır

satılmır

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

satılmır

satılmır

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

Digər İqtisadiyyat xəbərləri

10 
Yan
2017
15:08
Azərbaycan Prezidenti: Paytaxtda 2 minə yaxın sosial mənzil inşa olunacaq
1
1
16
10 
Yan
2017
15:01
Uduşlardan 10% vergi tutulacaq – YENİ QAYDA
5
4
183
10 
Yan
2017
14:43
Dövlət başçısı: Maaş və pensiyalar yenə də artmalıdır
359
13
1560
10 
Yan
2017
14:30
İlham Əliyev: Biz böhranlı şəraitdən şərəflə çıxa bildik
172
82
759
10 
Yan
2017
13:51
2016-cı ildə gecikdirilmiş sosial xarakterli ödənişlər işçilərə ödənilib
18
8
625
10 
Yan
2017
13:32
“Transneft” Azərbaycandan nəqli dayandırıb
29
7
564
10 
Yan
2017
13:16
“Azəriqaz”: Gecikdirilmiş borclar yeni tariflə hesablanacaq
4
136
1225
10 
Yan
2017
12:50
Azərbaycan OPEC-in Vyanada iclasına dəvət almayıb
37
15
393
10 
Yan
2017
12:35
“Azərişıq” narazı müştərilərinə cavab verdi
7
169
3805
10 
Yan
2017
12:30
İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirib – FOTO
121
31
3352
10 
Yan
2017
12:15
Qlobal bazarda dollar ucuzlaşır – SƏBƏB
147
34
6331
10 
Yan
2017
12:10
Türkiyədə avro və dolların məzənnəsi rekord vurdu
17
79
2168
10 
Yan
2017
12:05
Bugünki valyuta hərracının bitmə vaxtı ertələnib
5
64
3067
10 
Yan
2017
11:42
Usta, rəqqas, çəkməçi vergini ödəmədikdə nə qədər cərimə olunacaq? – MƏBLƏĞLƏR
4
112
1925
10 
Yan
2017
11:18
Nazirlikdən elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı – VACİB AÇIQLAMA
5
70
2009
10 
Yan
2017
11:02
Dollar və avronun alış-satış qiymətləri
8
51
3086
10 
Yan
2017
10:56
Banklar xaricdən dollarla köçürülən vəsaitləri sahiblərinə qaytarmır – VİDEO
1
139
2489
10 
Yan
2017
10:50
Bir kilovat saat elektrik enerjisi ilə nə etmək olar?
4
89
3357
10 
Yan
2017
10:37
“ExpressPay” ilə yol polisi cərimələri üzrə ödənişlərin sayı artır
12
53
732