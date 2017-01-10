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Ölkədə 32 bankdan 28-i dollar satmır – SİYAHI

Yanvarın 10-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 28-ə çatıb.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bankların valyuta satışı ilə bağlı siyasətində dəyişiklik olmayıb.

Bununla belə, bu gün valyuta satan bankların sırasına daha biri əlavə olunub. Belə ki, “NBC Bank” məhdud məbləğdə - 100 dollar satır. “Accessbank”ın və “Yapı Kredi Bank”ın bəzi filiallarından məhdud məbləğdə dollar almaq mümkündür.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 100 (bəzi filialarda) 100 (bəzi filiallarda) 2 “AFB Bank” Kassada varsa Kassada varsa 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” Kassada varsa Kassada varsa 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Kassada varsa Kassada varsa 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” satılmır satılmır 8 “Azər-Türk Bank” satılmır satılmır 9 “Bank Avrasiya” satılmır satılmır 10 “Bank of Baku” satılmır satılmır 11 “Bank BTB” satılmır satılmır 12 “Bank Silk Vey” satılmır satılmır 13 “Bank Pespublika” satılmır satılmır 14 “Caspian Development Bank” satılmır satılmır 15 “Expressbank” satılmır satılmır 16 “Günaybank” satılmır satılmır 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” satılmır satılmır 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 21 “Nikoil Bank” Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “Turanbank” satılmır satılmır 24 “Unibank” satılmır satılmır 25 “Yapı Kredi Bank” 50 50 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” satılmır satılmır 28 İran Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 29 “Dəmirbank” satılmır satılmır 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan satılmır satılmır 32 Paşa Bank satılmır satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

U.A.

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