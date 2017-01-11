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Bəzi banklar yuxarı limitlə dolların satışına başladı – SİYAHI

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, “Bank Respublika”nın ardınca “Turanbank”, “AFB Bank” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib.

Qeyd edək ki, bu gün “Turanbank”dan 100 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar. “AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib.

Ən böyük məbləğ isə “Bank Respublika”dır - 5000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 100 (bəzi filialarda) 100 (bəzi filiallarda) 2 “AFB Bank” Kassada varsa Kassada varsa 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” Kassada varsa Kassada varsa 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Kassada varsa Kassada varsa 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” Kassada varsa Kassada varsa 8 “Azər-Türk Bank” satılmır satılmır 9 “Bank Avrasiya” satılmır satılmır 10 “Bank of Baku” satılmır satılmır 11 “Bank BTB” satılmır satılmır 12 “Bank Silk Vey” 200 200 13 “Bank Pespublika” 5000 5000 14 “Caspian Development Bank” Kassada varsa Kassada varsa 15 “Expressbank” satılmır satılmır 16 “Günaybank” satılmır satılmır 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” satılmır satılmır 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 100 21 “Nikoil Bank” Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “Turanbank” 100 100 24 “Unibank” satılmır satılmır 25 “Yapı Kredi Bank” 50 50 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” satılmır satılmır 28 İran Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 29 “Dəmirbank” 500 500 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan satılmır satılmır 32 Paşa Bank satılmır satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

U.A.

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