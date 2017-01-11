Bəzi banklar yuxarı limitlə dolların satışına başladı – SİYAHI
Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.
Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, “Bank Respublika”nın ardınca “Turanbank”, “AFB Bank” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib.
Qeyd edək ki, bu gün “Turanbank”dan 100 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar. “AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib.
Ən böyük məbləğ isə “Bank Respublika”dır - 5000 dollar.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
100 (bəzi filialarda)
|
100 (bəzi filiallarda)
|
2
|
“AFB Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
3
|
“AGBank”
|
satılmır
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
5
|
“Atabank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
satılmır
|
satılmır
|
10
|
“Bank of Baku”
|
satılmır
|
satılmır
|
11
|
“Bank BTB”
|
satılmır
|
satılmır
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
200
|
200
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
5000
|
5000
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
15
|
“Expressbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
16
|
“Günaybank”
|
satılmır
|
satılmır
|
17
|
“Xalq Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
18
|
“Kapital Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
100
|
100
|
21
|
“Nikoil Bank”
|Müəyyən limit çərçivəsində
|Müəyyən limit çərçivəsində
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
100
|
100
|
24
|
“Unibank”
|
satılmır
|
satılmır
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
50
|
50
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
satılmır
|
satılmır
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
U.A.
www.oxu.az