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11 
Yan
2017
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Bəzi banklar yuxarı limitlə dolların satışına başladı – SİYAHI

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, “Bank Respublika”nın ardınca “Turanbank”, “AFB Bank” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib. 

Qeyd edək ki, bu gün “Turanbank”dan 100 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar. “AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib.

Ən böyük məbləğ isə “Bank Respublika”dır - 5000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

100 (bəzi filialarda)

100 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”  

satılmır

satılmır

9

“Bank Avrasiya”   

satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

satılmır

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

200

200

13

“Bank Pespublika”

5000

5000

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

 Kassada varsa

15

“Expressbank” 

    satılmır      

satılmır 

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

satılmır

satılmır

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

            100

100

21

“Nikoil Bank” 

 Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

100

100

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

500

500

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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