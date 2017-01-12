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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.

Oxu.Az xəbər verir ki, “Kapital Bank”, “TuranBank”, “AFB Bank”ın ardınca “Bank BTB” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib.

Qeyd edək ki, bu gün “TuranBank” məbləği 5 dəfə artırıb. Hal-hazırda bu bankdan 500 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar.

“AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib. Ən böyük məbləğ isə “Kapital Bank”dır - 5000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 200 (bəzi filialarda) 200 (bəzi filiallarda) 2 “AFB Bank” Kassada varsa Kassada varsa 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” Kassada varsa Kassada varsa 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” satılmır satılmır 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” Kassada varsa Kassada varsa 8 “Azər-Türk Bank” satılmır satılmır 9 “Bank Avrasiya” satılmır satılmır 10 “Bank of Baku” satılmır satılmır 11 “Bank BTB” 300 satılmır 12 “Bank Silk Vey” satılmır satılmır 13 “Bank Pespublika” satılmır satılmır 14 “Caspian Development Bank” Kassada varsa Kassada varsa 15 “Expressbank” 200 200 16 “Günaybank” satılmır satılmır 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” 5000 5000 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 100 21 “Nikoil Bank” Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “TuranBank” 500 500 dollar ekvivalentində 24 “Unibank” satılmır satılmır 25 “Yapı Kredi Bank” satılmır satılmır 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” satılmır satılmır 28 İran Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 29 “Dəmirbank” 500 500 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan satılmır satılmır 32 Paşa Bank satılmır satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

Mənbə:Fins.az

U.A.

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