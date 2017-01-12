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12 
Yan
2017
15:33
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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, “Kapital Bank”, “TuranBank”, “AFB Bank”ın ardınca “Bank BTB” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib. 

Qeyd edək ki, bu gün “TuranBank” məbləği 5 dəfə artırıb. Hal-hazırda bu bankdan 500 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar. 

“AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib. Ən böyük məbləğ isə “Kapital Bank”dır - 5000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

200 (bəzi filialarda)

200 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”  

satılmır

satılmır

9

“Bank Avrasiya”   

          satılmır

satılmır

10

“Bank of Baku” 

          satılmır

satılmır

11

“Bank BTB”  

             300

satılmır

12

“Bank Silk Vey”  

satılmır

satılmır

13

“Bank Pespublika”

satılmır

satılmır

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

 Kassada varsa

15

“Expressbank” 

    200      

200

16

“Günaybank”

satılmır

satılmır

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

            100

100

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“TuranBank” 

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

satılmır

satılmır

25

“Yapı Kredi Bank” 

satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

satılmır

satılmır

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

500

500

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

satılmır

satılmır

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə:Fins.az

U.A.
www.oxu.az

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