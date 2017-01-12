Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR
Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.
Oxu.Az xəbər verir ki, “Kapital Bank”, “TuranBank”, “AFB Bank”ın ardınca “Bank BTB” müəyyən limitlə dollar satışını bərpa edib.
Qeyd edək ki, bu gün “TuranBank” məbləği 5 dəfə artırıb. Hal-hazırda bu bankdan 500 dollar məbləğində xarici valyuta almaq olar.
“AFB Bank” isə kassada olan məbləğdə dollar satdığını bəyan edib. Ən böyük məbləğ isə “Kapital Bank”dır - 5000 dollar.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
200 (bəzi filialarda)
|
200 (bəzi filiallarda)
|
2
|
“AFB Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
3
|
“AGBank”
|
satılmır
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
5
|
“Atabank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
satılmır
|
satılmır
|
10
|
“Bank of Baku”
|
satılmır
|
satılmır
|
11
|
“Bank BTB”
|
300
|
satılmır
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
satılmır
|
satılmır
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
satılmır
|
satılmır
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
15
|
“Expressbank”
|
200
|
200
|
16
|
“Günaybank”
|
satılmır
|
satılmır
|
17
|
“Xalq Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
18
|
“Kapital Bank”
|
5000
|
5000
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
100
|
100
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“TuranBank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentində
|
24
|
“Unibank”
|
satılmır
|
satılmır
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
satılmır
|
satılmır
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
Mənbə:Fins.az
U.A.
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