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Bəzi banklar yuxarı limitlə dollar satır – SİYAHI

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “AFB Bank”, “Yapı Kredi Bank” dollar satışını bərpa edib.

Qeyd edək ki, “Bank Silk Vey” limiti 300 dollardan 500 dollaradək qaldırıb.

Ən yüksək limit isə “Azər Türk Bank”dadır - 10000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N Kommersiya bankının adı ABŞ dolları Avro Satış Satış 1 “Accessbank” 200 (bəzi filialarda) 200 (bəzi filiallarda) 2 “AFB Bank” 5000 5000 3 “AGBank” satılmır satılmır 4 “Amrahbank” satılmır satılmır 5 “Atabank” Kassada varsa Kassada varsa 6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” satılmır satılmır 7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” Kassada varsa Kassada varsa 8 “Azər-Türk Bank” 10000 10000 9 “Bank Avrasiya” Kassada varsa Kassada varsa 10 “Bank of Baku” 1000 1000 11 “Bank BTB” limitsiz limitsiz 12 “Bank Silk Vey” 500 300 13 “Bank Pespublika” limitsiz limitsiz 14 “Caspian Development Bank” Kassada varsa Kassada varsa 15 “Expressbank” 1000 1000 16 “Günaybank” limitsiz limitsiz 17 “Xalq Bank” satılmır satılmır 18 “Kapital Bank” 5000 5000 19 “Muğanbank” satılmır satılmır 20 “NBC Bank” 100 100 21 “Nikoil Bank” Müəyyən limit çərçivəsində Müəyyən limit çərçivəsində 22 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı satılmır satılmır 23 “Turanbank” 1000 1000 dollar ekvivalentində 24 “Unibank” 3000 3000 dollar ekvivalentində 25 “Yapı Kredi Bank” Kassada varsa Kassada varsa 26 “Ziraat Bank (Azərbaycan)” satılmır satılmır 27 “Rabitəbank” 1000 1000 dollar ekvivalentində 28 İran Milli Bankının Bakı filialı limitsiz 500 29 “Dəmirbank” 500 500 dollar ekvivalentidə 30 “Naxçıvanbank” Bakı filialı satılmır satılmır 31 VTB Bank Azərbaycan 1000 1000 dollar ekvivalentində 32 Paşa Bank satılmır satılmır 1 “Azərpoçt” Kassada varsa Kassada varsa

U.A.

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