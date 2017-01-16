Bəzi banklar yuxarı limitlə dollar satır – SİYAHI
Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib.
Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “AFB Bank”, “Yapı Kredi Bank” dollar satışını bərpa edib.
Qeyd edək ki, “Bank Silk Vey” limiti 300 dollardan 500 dollaradək qaldırıb.
Ən yüksək limit isə “Azər Türk Bank”dadır - 10000 dollar.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
200 (bəzi filialarda)
|
200 (bəzi filiallarda)
|
2
|
“AFB Bank”
|
5000
|
5000
|
3
|
“AGBank”
|
satılmır
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
5
|
“Atabank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
10000
|
10000
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
10
|
“Bank of Baku”
|
1000
|
1000
|
11
|
“Bank BTB”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
500
|
300
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
15
|
“Expressbank”
|
1000
|
1000
|
16
|
“Günaybank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
17
|
“Xalq Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
18
|
“Kapital Bank”
|
5000
|
5000
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
100
|
100
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
1000
|
1000 dollar ekvivalentində
|
24
|
“Unibank”
|
3000
|
3000 dollar ekvivalentində
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
1000
|
1000 dollar ekvivalentində
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
limitsiz
|
500
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentidə
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
1000
|
1000 dollar ekvivalentində
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
U.A.
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