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16 
Yan
2017
13:40
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Bəzi banklar yuxarı limitlə dollar satır – SİYAHI

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına start verib. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “AFB Bank”, “Yapı Kredi Bank” dollar satışını bərpa edib. 

Qeyd edək ki, “Bank Silk Vey” limiti 300 dollardan 500 dollaradək qaldırıb.

Ən yüksək limit isə “Azər Türk Bank”dadır - 10000 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

200 (bəzi filialarda)

200 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

5000

5000

3

“AGBank”

satılmır

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”  

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”   

     Kassada varsa

     Kassada varsa

10

“Bank of Baku” 

           1000

1000

11

“Bank BTB”  

           limitsiz

           limitsiz

12

“Bank Silk Vey”  

500

300

13

“Bank Pespublika”

            limitsiz

            limitsiz

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

 Kassada varsa

15

“Expressbank” 

    1000     

1000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

            100

100

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

3000

3000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank” 

Kassada varsa

     Kassada varsa

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

1000

1000 dollar ekvivalentində

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

500

29

“Dəmirbank”  

          500

           500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

        satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

1000

1000 dollar ekvivalentində

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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