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17 
Yan
2017
12:35
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yuxarı

Yuxarı limitlə dollar satan banklar – SİYAHI

Bu gün daha bir neçə bank xarici valyutanın satışına qoyan limiti qaldırdı. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “AFB Bank” dolları limitsiz satır.

“Unibank” limiti 3 min dollardan 10 min dollaradək qaldırıb. “Rabitabank” və “VTB Azerbaijan” isə limiti 1000 dollardan 5 min dollaradək artırıb.

Uzun müddətdən sonra “AGBank” bu gün dollar satışını bərpa edib. Bu bankda valyuta satışına qoyulan limit 100 dollardır.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

200 (bəzi filialarda)

200 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank” 

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”  

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”   

     Kassada varsa

     Kassada varsa

10

“Bank of Baku” 

           1000

1000

11

“Bank BTB”  

           limitsiz

           limitsiz

12

“Bank Silk Vey”  

500

300

13

“Bank Pespublika”

            limitsiz

            limitsiz

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

 Kassada varsa

15

“Expressbank” 

    1000     

1000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank” 

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”      

            100

100

21

“Nikoil Bank” 

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

10000

10000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank” 

Kassada varsa

     Kassada varsa

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

5000

5000 dollar ekvivalentində

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

500

29

“Dəmirbank”  

          500

           500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

        satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentində

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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