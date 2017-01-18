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18 
Yan
2017
12:23
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Bu gün 5 bank dolları limitsiz satır – SİYAHI + MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz 5 bank satır.

Oxu.Az xəbər verir ki, yüksək limitlə dollar satan banklar bunlardır: “Azər-Türk Bank”, “Kapital Bank”, “Unibank”, “Rabitəbank” və “Bank VTB”.

Qeyd edək “Yapı Kredi Bank” dolların satışına limit qoyub. Bu bankdan yalnız 50 dollar ala bilərsiniz.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

200 (bəzi filiallarda)

200 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank”

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

Kassada varsa

Kassada varsa

10

“Bank of Baku”

1000

1000

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

500

300

13

“Bank Pespublika”

limitsiz

limitsiz

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

15

“Expressbank”

1000

1000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank”

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”

100

100

21

“Nikoil Bank”

Müəyyən limit çərçivəsində

  Müəyyən limit  çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

10000

10000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

5000

5000 dollar ekvivalentində

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

500

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentində

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentində

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə: Fins.az

U.A.
www.oxu.az

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