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19 
Yan
2017
12:30
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Dolları limitsiz satan bankların sayı artıb – CƏDVƏL

Bu gün dolları limitsiz satan bankların sayı artıb. 

Oxu.Az xəbər verir ki, 6 bank – “AFB Bank”, “Bank BTB”, “GünayBank”, “NBC Bank”, “Rabitəbank” və “İran Milli Bank”ın Bakı ofisi dolları limitsiz satır.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

200 (bəzi filiallarda)

200 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank”

satılmır

satılmır

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

Kassada varsa

Kassada varsa

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

satılmır

satılmır

13

“Bank Pespublika”

5000

5000

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

15

“Expressbank”

1000

1000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank”

satılmır

satılmır

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

Kassada varsa

Kassada varsa

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

3000

3000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

50

50

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

500

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentidə

30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentində

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə: Fins.az

U.A.
www.oxu.az

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