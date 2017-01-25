Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR
Bu gün dolları limitsiz satan bəzi Azərbaycan bankları satışa limit tətbiq edib.
Oxu.Az xəbər verir ki, ”GünayBank” 1000 dollar satır.
Bundan əlavə, “Atabank” 300 dollar satır, “Azərbaycan Sənaye Bankı” kassada vəsait olarsa, dollar satışını həyata keçirir.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
1000 (bəzi filiallarda)
|
1000 (bəzi filiallarda)
|
2
|
“AFB Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
3
|
“AGBank”
|
100
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
5
|
“Atabank”
|
300
|
Kassada varsa
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
10000
|
10000
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
10
|
“Bank of Baku”
|
500
|
500
|
11
|
“Bank BTB”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
5000
|
5000
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
15
|
“Expressbank”
|
1000
|
1000
|
16
|
“Günaybank”
|
1000
|
1000
|
17
|
“Xalq Bank”
|
300
|
individual
|
18
|
“Kapital Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
Müəyyən limit çərçivəsində
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
1000
|
1000 dollar ekvivalentində
|
24
|
“Unibank”
|
10000
|
10000 dollar ekvivalentində
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
500
|
500
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentində
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
5000
|
5000 dollar ekvivalentində
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
Mənbə: Fins.az
U.A.
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