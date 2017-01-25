HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
25 
Yan
2017
12:48
11
34
2768
Virtual karabakh
yuxarı

Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz satan bəzi Azərbaycan bankları satışa limit tətbiq edib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, ”GünayBank” 1000 dollar satır.

Bundan əlavə, “Atabank” 300 dollar satır, “Azərbaycan Sənaye Bankı” kassada vəsait olarsa, dollar satışını həyata keçirir.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

1000 (bəzi filiallarda)

1000 (bəzi filiallarda)

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

300

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

Kassada varsa

Kassada varsa

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

limitsiz

limitsiz

13

“Bank Pespublika”

5000

5000

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

15

“Expressbank”

1000

1000

16

“Günaybank”

1000

1000

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

Müəyyən limit çərçivəsində

Müəyyən limit çərçivəsində

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

10000

10000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

500

500

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentində

30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentində

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə: Fins.az

U.A.
www.oxu.az

Digər İqtisadiyyat xəbərləri

25 
Yan
2017
14:16
“Expressbank” təmassız ödəniş kartlarını təqdim edir
4
3
216
25 
Yan
2017
12:28
Supermarketlərdə bahalaşma müşahidə edilir – SİYAHI
11
193
3792
25 
Yan
2017
12:24
Səfir “Bloomberg”ə Azərbaycanla bağlı müsahibə verib
34
7
742
25 
Yan
2017
12:16
Bəzi banklar dolları bahalaşdırıb – SİYAHI
20
86
4537
25 
Yan
2017
12:03
Mərkəzi Bank valyuta hərracının nəticəsini açıqladı
29
110
6047
25 
Yan
2017
11:59
Maliyyə Nazirliyindən 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrasına dair – HESABAT
2
42
454
25 
Yan
2017
10:58
Neftin qiymətinin ucuzlaşma səbəbləri açıqlandı
24
63
1653
25 
Yan
2017
10:45
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
13
70
5595
25 
Yan
2017
10:30
Xəzərin hüquqi statusuna dair işçi qrupunun iclası başlayıb
9
43
242
25 
Yan
2017
10:16
Türk investisiya şirkəti bağlandı
11
66
824
25 
Yan
2017
09:57
Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb
97
35
1432
25 
Yan
2017
09:34
Xarici valyutalar ucuzlaşdı – RƏSMİ
97
25
13444
25 
Yan
2017
09:24
Banklara 50 və 100 manatlıq əsginasların verilməsi üzrə tariflər artırıldı – FOTO
6
53
2528
25 
Yan
2017
09:05
Neftin qiyməti yenidən ucuzlaşdı
32
65
740
24 
Yan
2017
22:40
Zaur Əliyev: Xəstəxana göstərdiyi xidmətə görə müvafiq vəsait qazanacaq
24
126
2283
24 
Yan
2017
19:13
Gömrük əməkdaşlarının maaşlarına əlavələr artırıldı
183
273
25290
24 
Yan
2017
18:51
Xarici bankların plastik kartlarından ƏDV tutulacaq? – NAZİRLİKDƏN AÇIQLAMA
13
139
2224
24 
Yan
2017
18:28
Azərbaycanla İran gömrükdə “bir pəncərə” sistemini tətbiq edəcək
165
22
1226
24 
Yan
2017
18:12
Azərbaycan hökumətinin Beynəlxalq Bankdakı payı artırılıb
25
86
1262