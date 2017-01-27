Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR
Bu gün dolları limitsiz satan bankların siyahısı genişlənib.
Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “Günaybank”, “Bank Silk Vey” və “Bank Avrasiya” limitsiz satan banklar arasına qoşulub.
Beləlik, dollar satışına limit qoymayan bankların sayı 10 təşkil edir.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
1000
|
1000
|
2
|
“AFB Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
3
|
“AGBank”
|
100
|
satılmır
|
4
|
“Amrahbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
5
|
“Atabank”
|
300
|
satılmır
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
10000
|
10000
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
10
|
“Bank of Baku”
|
500
|
500
|
11
|
“Bank BTB”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
5000
|
5000 dollar ekvivalentidə
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
15
|
“Expressbank”
|
1000
|
1000
|
16
|
“Günaybank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
17
|
“Xalq Bank”
|
300
|
individual
|
18
|
“Kapital Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
19
|
“Muğanbank”
|
satılmır
|
satılmır
|
20
|
“NBC Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
1000
|
1000 dollar ekvivalentində
|
24
|
“Unibank”
|
5000
|
5000 dollar ekvivalentində
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
satılmır
|
satılmır
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentidə
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
500
|
500 dollar ekvivalentidə
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
U.A.
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