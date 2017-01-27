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27 
Yan
2017
12:11
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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz satan bankların siyahısı genişlənib. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün “Günaybank”, “Bank Silk Vey” və “Bank Avrasiya” limitsiz satan banklar arasına qoşulub.

Beləlik, dollar satışına limit qoymayan bankların sayı 10 təşkil edir.

Tam siyahı isə belədir: 

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

1000

1000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

300

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

limitsiz

limitsiz

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

limitsiz

limitsiz

13

“Bank Pespublika”

5000

5000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

Kassada varsa

Kassada varsa

15

“Expressbank”

1000

1000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

1000

1000 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

5000

5000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentidə

30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

31

VTB Bank Azərbaycan

500

500 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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