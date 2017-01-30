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30 
Yan
2017
12:35
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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – SİYAHI + MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları satmayan bankların siyahısı genişlənib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, Fins.az-ın araşdırmasına görə, bu gün “Caspian Development Bank” dollar satışını dayandırıb.

Bundan başqa, dolları limitsiz satan bəzi banklar satışa limit qoyub: “Kapital Bank” - 5000 dollar, “GunayBank” – 1000 dollar, “Bank Avrasiya” - 500 dollar.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

1000

1000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

100

satılmır

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

Kassada varsa

Kassada varsa

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

500

500

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

Baş ofisdə limitsiz, digər filliallarda 500

Baş ofisdə limitsiz, digər filliallarda 500

13

“Bank Pespublika”

5000

5000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

satılmır

satılmır

15

“Expressbank”

1000

1000

16

“Günaybank”

1000

1000

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

5000

5000

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

5000

5000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank” 

satılmır

            satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

          satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”  

          500

           500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

            satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

500

500 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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