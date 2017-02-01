HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Fev
2017
12:19
1
25
974
Virtual karabakh
yuxarı

Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz satan bankların siyahısı genişlənib. 

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, onların sayı artıq 9-a yüksəlib.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

1000

1000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

300

satılmır

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

limitsiz

limitsiz

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

Baş ofisdə limitsiz, digər filliallarda 500

Baş ofisdə limitsiz, digər filliallarda 300

13

“Bank Pespublika”

5000

5000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

satılmır

satılmır

15

“Expressbank”

5000

5000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

satılmır

satılmır

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

5000

5000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

satılmır

satılmır

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 33

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa
 

U.A.
www.oxu.az

Digər İqtisadiyyat xəbərləri

Fev
2017
12:16
Mərkəzi Bank 150 milyonluq hərraca start verir
7
17
873
Fev
2017
11:53
Tramp və Navarronun çıxışı “güclü dollar”ın gələcəyinə şübhə yaradıb
41
6
1301
Fev
2017
11:47
Bu gün bəzi banklar dolları ucuzlaşdırıb
70
14
3065
Fev
2017
11:45
Dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
4
27
2026
Fev
2017
09:56
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
10
57
5668
Fev
2017
09:54
Azərbaycan nefti bahalaşdı
89
41
1841
Fev
2017
09:05
Brent markalı neftin qiyməti artdı
72
33
923
Fev
2017
08:44
Bu gecə Azərbaycanda benzin bahalaşdı – QİYMƏT + FOTO
23
414
27427
31 
Yan
2017
21:51
Dünya indi Çini “ucuz” hesab etmir
177
33
4851
31 
Yan
2017
20:18
Azərbaycanda bu markalı benzinin qiymətinin artması gözlənilir
44
527
34610
31 
Yan
2017
19:53
Regionlarda tikiləcək hostellərə vergi güzəştləri tətbiq ediləcək
45
126
2084
31 
Yan
2017
17:11
Dolların fevralın ilk gününə olan – MƏZƏNNƏSİ
74
228
21144
31 
Yan
2017
16:48
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə hərrac baş tutub
12
122
2704
31 
Yan
2017
15:15
“Deutsche Bank” ABŞ-a cərimə ödəyəcək
65
28
676
31 
Yan
2017
15:06
Ekspert: Rayonların əksəriyyəti dotasiya hesabına yaşamaqdadır
12
132
1520
31 
Yan
2017
14:00
PAŞA Sığorta şirkəti yeni ofisə köçür
24
110
1681
31 
Yan
2017
13:04
Bütün diqqət FED-in iclasında: Uçot dərəcəsi artırılacaqmı?
48
72
4800
31 
Yan
2017
12:49
Hərracın nəticəsi: Sabah dollar 1,91 manatdan baha olacaq
85
219
8656
31 
Yan
2017
12:04
Mərkəzi Bank valyuta hərracında dolların həcmini artırıb
35
90
4343