HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Fev
2017
12:36
2
5
432
Virtual karabakh
yuxarı

Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz satan bankların siyahısı genişlənib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, onların sayı artıq 9-dək yüksəlib.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

1000

1000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

Kassada varsa

Kassada varsa

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

satılmır

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

limitsiz

limitsiz

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

10000

10000

13

“Bank Pespublika”

5000

5000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

satılmır

satılmır

15

“Expressbank”

5000

5000

16

“Günaybank”

Kassada varsa

Kassada varsa

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

limitsiz

limitsiz

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

10000

10000 dollar ekvivalentində

25

“Yapı Kredi Bank”

300

300

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

Mənbə: Fins.az
U.A.
www.oxu.az

Digər İqtisadiyyat xəbərləri

Fev
2017
12:50
Sürücülər fərqlənmə nişanlarını daha asan formada alacaq
0
0
0
Fev
2017
12:21
Türkiyədə mənzil alan azərbaycanlıların sayı açıqlandı
11
10
562
Fev
2017
12:04
Rayonlarda kredit faizi yüksək həddədir – EKSPERT
0
44
469
Fev
2017
11:02
Dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
8
47
4651
Fev
2017
10:51
Neft Fondu valyuta hərracı ilə bağlı açıqlama yayıb
13
43
2211
Fev
2017
10:49
Bəzi banklar dolları daha da ucuzlaşdırıb
70
23
2890
Fev
2017
10:40
“Expressbank” yüksək nəticələri ilə fərqlənən əməkdaşlarını mükafatlandırdı
16
47
1037
Fev
2017
10:22
Ötən il mal ətinin qiyməti 42% artıb
5
154
1286
Fev
2017
09:58
“AzeriLight”ın qiyməti bahalaşdı
94
29
1683
Fev
2017
09:25
Dolların məzənnəsi dəyişmədi, avro ucuzlaşdı
19
76
3694
Fev
2017
09:05
Neftin qiyməti açıqlandı
35
16
994
Fev
2017
22:20
Tramp dolları ucuzlaşdırır?
468
55
20111
Fev
2017
18:53
Azərbaycanın bağlanmış banklarının əmlakı təsnifləşdirilir
12
111
1836
Fev
2017
18:23
SOCAR-ın satdığı xam neft 70-80% bahalaşıb
167
71
2845
Fev
2017
17:15
Rusiyada yeni əsginaslar buraxılacaq – FOTO
160
51
6867
Fev
2017
17:09
Dolların sabaha olan – MƏZƏNNƏSİ
52
237
24740
Fev
2017
17:08
Bu qanun Mərkəzi Banka şamil edilməyəcək
8
102
3033
Fev
2017
16:57
Mobil operatorlarla bağlı qanun qəbul edildi: Dövlət rüsumu 182 dəfə artırıldı
26
278
7399
Fev
2017
16:44
Deputat: Elektron ticarətdə 18%-lik ƏDV problemlərə yol açacaq
45
73
1350