Bankların kredit almaq üçün maaşlara qoyduğu – LİMİT

Artıq bir çox bank kredit verilişini aktivləşdirib. Lakin ötən illərlə müqayisədə banklar kredit verərkən daha həssas davranmağa başlayıblar.

Oxu.Az Banco.az-a istinadən xəbər verir ki, belə ki, bankların müştərilər qarşısında qoyduqları tələblər bəzən həddindən artıq çox hesab edilə bilər. Amma bankları da bu məsələdə qınamaq olmaz.

Çünki məlum iqtisadi vəziyyətdə hər kəs özünü sığortalamağa məcburdur.

Əgər siz bankdan kredit (istehlak krediti) almaq fikrinə düşmüsünüzsə, lakin rəsmi iş yeriniz yoxdursa, yaxşı olardı ki, təcili bu fikirdən daşınasınız. Banklar, ilk növbədə, sizdən iş yerinizi soruşacaq.

İş yeriniz varsa və iş yerindən arayış gətirmə imkanınız yoxdursa, bu dəfə də siz kredit barəsində düşünməsəniz çox yaxşı olardı. Üçüncüsü, sizin son iş yerindən gətirəcəyiniz arayış son 6 ayı (bəzi banklarda son 1 il) əks etdirmirsə, gözləyin 6 ay tamam olsun, sonra müraciət edin.

Əgər iş yeri və iş yerindən arayış məsələsini həll edə bildinizsə, ikinci mərhələyə keçmiş hesab olunursunuz - ÖHDƏLİKLƏR.

Bank sizin bütün öhdəliklərinizə nəzər salacaq: Yaşam xərci, əlavə kreditlər (varsa), kredit tarixçəniz və s.

Əgər siz bu mərhələdən keçəcəyinizə əminsinizsə, digər məsələ haqqında məlumat vermək istərdik - ƏMƏKHAQQI.

Bəli, düzgün oxudunuz. Sizin aldığınız rəsmi (sənəd üzərində) əməkhaqqı sizə kreditin verilməsi prosesində olduqca böyük rol oynayır. Bəzi banklar əməkhaqqı üçün minimal tələb qoymasalar da (hərçənd ki, onlar da respublikanın yaşayış minimumundan - 155 AZN aşağı əmək haqqı qəbul etməyəcəklər), əksər banklarda standart tələblər vardır.

Əgər sizin əməkhaqqınız bankların qoyduqları minimal tələbi ödəyirsə, o zaman kredit müraciətinizin cavabsız qalmaması daha böyük bir ehtimal olacaq. Hələ bunun zamin məsələsi də var ki, götürəcəyiniz məbləğdən asılı olaraq, sizdən 1 və ya 2 zamin tələb oluna bilər.

Bəzi banklar “Kapital Bank”, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”, “Azər Türk Bank” krediti, sadəcə, əməkhaqqını onlardan alan müştərilərinə verir. Bu zaman əməkhaqqına qoyulan minimal tələb digər banklardan daha az təşkil edir.

Kredit üçün faiz dərəcələri isə sizin iş yerinizdən və kredit tarixçənizdən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bank Məbləğ (AZN) Faiz Əməkhaqqı üçün minimal tələb (məbləğ) Dəmirbank 300-10000 27-29% 800 AZN Yapı Kredi Bank Azərbaycan 300-10000 28% 465 AZN Bank Avrasiya 300-10000 27% 450 AZN Bank of Baku2 300-5000 (maks.) 26-32% 400 AZN CDB Bank 500-30000 32% 400 AZN AFB Bank 500-10000 26-30% 350 AZN Unibank 300-5000 30% 175 AZN Expressbank 300-5000 28-30% 155 AZN Beynəlxalq Bank3 300-15000 26-29% 150 AZN Kapital Bank4 300-20000 29,84% 100 AZN AccessBank 500-10000 29% - Azər Türk Bank1 500-10000 24-26% - Bank BTB 300-5000 32-38% - Rabitəbank 300-1000 27% - Turanbank 5000 (maks.) 29%

- “Bank of Baku”dan kredit almaq üçün iş yeriniz “Bank of Baku”nun partnyorlarından biri olmalıdır. İş yerinizin “Bank of Baku”nun partnyoru olub-olmamasını öyrənmək üçün bankla əlaqə saxlamalısınız.

- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”-dan əməkhaqqı və ya pensiya kartı olmalıdır.

- Kredit “Kapital Bank”dan maaş və pensiya kartı olan şəxslərə verilir. Son iş yerində staj minimum 3 ay olmalıdır. Təqaüdçülər üçün isə belə bir tələb yoxdur. Xüsusi hallarda zamin tələb edilə bilər.

U.A.

