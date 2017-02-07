Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR
Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün dolları limitsiz 13 bank satır.
Tam siyahı isə belədir:
|
N
|
Kommersiya
bankının adı
|
ABŞ dolları
|
Avro
|
Satış
|
Satış
|
1
|
“Accessbank”
|
10000
|
10000
|
2
|
“AFB Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
3
|
“AGBank”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
|
4
|
“Amrahbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
5
|
“Atabank”
|
300
|
satılmır
|
6
|
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
7
|
“Azərbaycan Sənaye Bankı”
|
satılmır
|
satılmır
|
8
|
“Azər-Türk Bank”
|
10000
|
10000
|
9
|
“Bank Avrasiya”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
10
|
“Bank of Baku”
|
500
|
500
|
11
|
“Bank BTB”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
12
|
“Bank Silk Vey”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
13
|
“Bank Pespublika”
|
5000
|
5000 dollar ekvivalentidə
|
14
|
“Caspian Development Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
15
|
“Expressbank”
|
5000
|
5000
|
16
|
“Günaybank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
17
|
“Xalq Bank”
|
300
|
individual
|
18
|
“Kapital Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
19
|
“Muğanbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
20
|
“NBC Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
21
|
“Nikoil Bank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
22
|
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
23
|
“Turanbank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentində
|
24
|
“Unibank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
25
|
“Yapı Kredi Bank”
|
300
|
300
|
26
|
“Ziraat Bank (Azərbaycan)”
|
satılmır
|
satılmır
|
27
|
“Rabitəbank”
|
limitsiz
|
limitsiz
|
28
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
29
|
“Dəmirbank”
|
500
|
500 dollar ekvivalentidə
|
30
|
“Naxçıvanbank” Bakı filialı
|
satılmır
|
satılmır
|
31
|
VTB Bank Azərbaycan
|
10000
|
10000 dollar ekvivalentidə
|
32
|
Paşa Bank
|
satılmır
|
satılmır
|
1
|
“Azərpoçt”
|
Kassada varsa
|
Kassada varsa
U.A.
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