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Fev
2017
12:35
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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün dolları limitsiz 13 bank satır.

Tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

10000

10000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

Kassada varsa

Kassada varsa

4

“Amrahbank”

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

300

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

satılmır

satılmır

8

“Azər-Türk Bank”

10000

10000

9

“Bank Avrasiya”

limitsiz

limitsiz

10

“Bank of Baku”

500

500

11

“Bank BTB”

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”

limitsiz

limitsiz

13

“Bank Pespublika”

5000

5000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

limitsiz

limitsiz

15

“Expressbank”

5000

5000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank”

300

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

limitsiz

limitsiz

20

“NBC Bank”

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank”

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank”

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

limitsiz

limitsiz

25

“Yapı Kredi Bank”

300

300

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

29

“Dəmirbank”

500

500 dollar ekvivalentidə

30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

31

VTB Bank Azərbaycan

10000

10000 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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