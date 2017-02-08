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Fev
2017
12:26
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Hansı bankdan nə qədər dollar almaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Bu gün dolları limitsiz 15 bank satır. Xarici valyutanı satmayan bankların sayı isə 5-dir.

Oxu.Az Fins.az-a istinadən xəbər verir ki, tam siyahı isə belədir:

N

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları

Avro

Satış

Satış

1

“Accessbank”

10000

10000

2

“AFB Bank”

limitsiz

limitsiz

3

“AGBank”

Kassada varsa

Kassada varsa

4

“Amrahbank” 

limitsiz

limitsiz

5

“Atabank”

300

satılmır

6

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”

satılmır

satılmır

7

“Azərbaycan Sənaye Bankı”

Kassada varsa

Kassada varsa

8

“Azər-Türk Bank”  

limitsiz

limitsiz

9

“Bank Avrasiya”   

limitsiz

limitsiz

10

“Bank of Baku” 

500

500

11

“Bank BTB”  

limitsiz

limitsiz

12

“Bank Silk Vey”  

limitsiz

limitsiz

13

“Bank Pespublika”

100000

100000 dollar ekvivalentidə

14

“Caspian Development Bank”

limitsiz

limitsiz

15

“Expressbank” 

10000

5000

16

“Günaybank”

limitsiz

limitsiz

17

“Xalq Bank” 

limitsiz

individual

18

“Kapital Bank”

limitsiz

limitsiz

19

“Muğanbank”

limitsiz

limitsiz

20

“NBC Bank”      

limitsiz

limitsiz

21

“Nikoil Bank” 

limitsiz

limitsiz

22

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

satılmır

satılmır

23

“Turanbank” 

500

500 dollar ekvivalentində

24

“Unibank”

limitsiz

limitsiz

25

“Yapı Kredi Bank” 

300

300

26

“Ziraat Bank (Azərbaycan)”

satılmır

satılmır

27

“Rabitəbank”

limitsiz

limitsiz

28

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

satılmır

29

“Dəmirbank”  

500

500 dollar ekvivalentidə

 30

“Naxçıvanbank” Bakı filialı

satılmır

satılmır

 31

VTB Bank Azərbaycan

5000

5000 dollar ekvivalentidə

32

Paşa Bank

satılmır

satılmır

 1

“Azərpoçt”

Kassada varsa

Kassada varsa

U.A.
www.oxu.az

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