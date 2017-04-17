Hansı banka nə qədər dollar satmaq olar? – MƏBLƏĞLƏR
Dövriyyədə dollar kütləsi artdıqca banklar Amerika valyutasının alışına limitlər tətbiq etməyə başlayıblar.
Oxu.Az xəbər verir ki, Fins.az-ın araşdırmasına görə, dolları limitsiz 24 bank alır.
Tam siyahı isə belədir:
|
№
|
Bank
|
Məbləğ (dollar)
|
1
|
Accessbank
|
5000
|
2
|
AFB Bank
|
limitsiz
|
3
|
AGBank
|
limitsiz
|
4
|
Amrahbank
|
limitsiz
|
5
|
Atabank
|
limitsiz
|
6
|
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
|
limitsiz
|
7
|
Azərbaycan Sənaye Bankı
|
limitsiz
|
8
|
Azər Türk Bank
|
10000
|
9
|
Bank Avrasiya
|
limitsiz
|
10
|
Bank of Baku
|
limitsiz
|
11
|
Bank BTB
|
limitsiz
|
12
|
Bank Respublika
|
10000
|
13
|
Bank Silk Vey
|
limitsiz
|
14
|
VTB Bank
|
3000
|
15
|
CDB Bank
|
limitsiz
|
16
|
DəmirBank
|
Limitsiz
|
17
|
Expressbank
|
limitsiz
|
18
|
GunayBank
|
limitsiz
|
19
|
Xalq Bank (baş ofis)
|
3000
|
20
|
Kapital Bank
|
limitsiz
|
21
|
İran Milli Bankının Bakı filialı
|
limitsiz
|
22
|
Muğanbank
|
limitsiz
|
23
|
Naxçıvanbank
|
limitsiz
|
24
|
NBC
|
limitsiz
|
25
|
Nikoil Bank
|
limitsiz
|
26
|
Pakistan Mill Bankının Bakı filialı
|
alınmır
|
27
|
PAŞA Bank
|
limitsiz
|
28
|
Rabitəbank
|
limitsiz
|
29
|
Turanbank
|
limitsiz
|
30
|
Unibank
|
limitsiz
|
31
|
Yapı Kredi Bank Azərbaycan
|
8000
|
32
|
Ziraat Bank
|
limitsiz
U.A.
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