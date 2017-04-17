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17 
Apr
2017
12:30
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Hansı banka nə qədər dollar satmaq olar? – MƏBLƏĞLƏR

Dövriyyədə dollar kütləsi artdıqca banklar Amerika valyutasının alışına limitlər tətbiq etməyə başlayıblar.

Oxu.Az xəbər verir ki, Fins.az-ın araşdırmasına görə, dolları limitsiz 24 bank alır.

Tam siyahı isə belədir:

Bank

Məbləğ (dollar)

1

Accessbank

5000

2

AFB Bank

limitsiz

3

AGBank

limitsiz

4

Amrahbank

limitsiz

5

Atabank

limitsiz

6

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

limitsiz

7

Azərbaycan Sənaye Bankı

limitsiz

8

Azər Türk Bank

10000

9

Bank Avrasiya

limitsiz

10

Bank of Baku

limitsiz

11

Bank BTB

limitsiz

12

Bank Respublika

10000

13

Bank Silk Vey

limitsiz

14

VTB Bank

3000

15

CDB Bank

limitsiz

16

DəmirBank

Limitsiz

17

Expressbank

limitsiz

18

GunayBank

limitsiz

19

Xalq Bank (baş ofis)

3000

20

Kapital Bank

limitsiz

21

İran Milli Bankının Bakı filialı

limitsiz

22

Muğanbank

limitsiz

23

Naxçıvanbank

limitsiz

24

NBC

limitsiz

25

Nikoil Bank

limitsiz

26

Pakistan Mill Bankının Bakı filialı

alınmır

27

PAŞA Bank

limitsiz

28

Rabitəbank

limitsiz

29

Turanbank

limitsiz

30

Unibank

limitsiz

31

Yapı Kredi Bank Azərbaycan

8000

32

Ziraat Bank

limitsiz

U.A.
www.oxu.az

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