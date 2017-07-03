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İyl
2017
16:57
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SOCAR-ın dünya bazarında satdığı neft ucuzlaşıb

İyun ayında dünya bazarında Brent tipli xam neftin 1 bareli 46,53 dollara, Urals nefti 45,97 dollara, BTC FOB Ceyhan tipli xam neft isə 47,51 dollara satılıb.

Oxu.Az SOCAR-a istinadən xəbər verir ki,  aprel ayında dünya bazarında Brent tipli xam neftin 1 bareli 52,54 dollara, Urals nefti 51,75 dollara, BTC FOB Ceyhan tipli xam neft isə 53,83 dollara satılıb.

Ceyhandan neft ixracı azalıb 

Şirkətdən qeyd edilir ki, 2017-ci ilin iyun ayında Novorossiysk limanından 159 min 826 ton, Supsa limanından 176 min 139 ton, Ceyhan limanından 1 milyon 429 min 248 ton xam neft ixrac edilib.

Ümümilikdə yanvar-iyun ayları ərzində Novorossiysk limanından 733 min 664 ton, Supsa limanından 1 milyon 315 min 184 ton, Ceyhan limanından 8 milyon 126 min 315 ton xam neft ixrac edilib.

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin may ayı ərzində 2 milyon 236 min 93 ton Azərbaycan nefti Ceyhan limanından dünya bazarlarına çıxarılmışdı. (Bu həcmin 1 milyon 322 min 980 tonunu Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun nefti təşkil edib).

L.Ə.

www.oxu.az 

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