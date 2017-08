yuxarı

“DəmirBank”ın yeni uğuru: Ən çox sayda kredit kartı təqdim edən Bank

“Visa International” beynəlxalq ödəniş sistemi tərəfindən “DəmirBank” 2017-ci ilin 1-ci rübü üçün ən çox Visa kredit kartı təqdim etmək üzrə birinci yerə layiq görülərək, (For the largest number of Visa Credit Cards in Azerbaijan in Q1 2017) sertifikatla təltif olunub.

Müxtəlif sahələr üzrə innovativ yeniliklərə açıq olan “DəmirBank” hər zaman plastik kart biznesinin inkişafına önəm vermişdir. Bunun sübutu bankın ölkədə kart emissiya edən ilk banklardan biri olmasıdır. “DəmirBank” kartları ilə Azərbaycan və dünyanın 200-dək ölkəsində bir çox ticarət və xidmət müəssisələrində mal və xidmətlərə görə heç bir komissiya tutulmadan nağdsız ödənişlər həyata keçirmək mümkündür.

“DəmirBank”ın kartlar üzrə əlavə imkanları və xidmətləri: Faizsiz kredit xətti, Card-to-Card xidməti, SMS-Bank xidməti, 3D Secure xidməti.

Ətraflı məlumat üçün: 012 149 Müştəri Xidmətləri

http://www.demirbank.az/

https://www.facebook.com/demirbank.az/?ref=aymt_homepage_panel

www.oxu.az