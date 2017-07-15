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Daş-qaşlı yay – FOTO

İyulun əvvəli ənənəvi olaraq zərgərlik premyeraları dövrüdür. “Vandom” rezidentinin Boucheron meydanı daxil olmaqla, Paris moda həftəsində Haute Joaillerie də öz yeni kolleksiyasını təqdim edib.

Oxu.Az Lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, əvvəlki kimi, Kolumbiya və Afrika zümrüdləri, eləcə də, sapfir (göy yaqut) və tanzanitlər dəbdədir. Dizaynerlər dəniz romantikası ilə maraqlanır və sirli Uzaq Şərqdən ilham alırlar. “Chanel” kimi, lövbərlərdən kanatlara qədər bütün dəniz atributikasından istifadə edirlər və ya “Chopard”ın rəhbəri Karolina Şoyfel kimi çin modelyerini əməkdaşlığa çağırırlar.

Qolbağı-kaff, sırğa və üzük, “Golden Braid”, “Chanel”

Foto: “Chanel”

Üzük, “Oulu”, “Boucheron”

Fоto: “Boucheron”

“Bosquet de la salle de bal”, “Dior” qolbağı

Foto: “Dior”

Kolye, “di Grisogono”

Foto: “di Grisogono”

Kolye, “Baïkal”, “Boucheron”

Foto: “Boucheron”

Kolye, “Turquoise Waters”, “Chanel”

Foto: “Chanel”

“Clairiere”, “Dior” saatı

Foto: “Dior”

“Verde Bisazza”, “Piaget” saatı

Foto: “Piaget”

“Joya”, “Boucheron” üzüyü

Foto: “Boucheron”

Qolbaq, “Bosquet de l'encelade”, “Dior”

Foto: “Dior”

Kolye-transformer, “Aria Passionata”, “Chaumet”

Foto: “Chaumet”

Sancaq, “Yachting Day”, “Chanel”

Foto: “Chanel”

Sırğa, “di Grisogono”

Foto: “di Grisogono”

Qolbaq-kaff, “Viva l’Arte”, “Piaget”

Foto: “Piaget”

Kolye-transformer, “Pastorale Anglaise”, “Chaumet”

Foto: “Chaumet”

Kolye, “di Grisogono”

Foto: “di Grisogono”

“Chopard” kolleksiyasından kolye-çoker, “Silk Road”

Foto: “Chopard”

Kolye, “Fiocco Reale”, “Bulgari”

Foto: “Bulgari”

“Chaumet” saatı, “Pastorale Anglaise”

Foto: “Chaumet”

Kolye, “Blueberry Caramelle”, “Bulgari”

Foto: “Bulgari”

“Silk Road”, “Chopard” kolleksiyasının sırğaları

Foto: “Chopard”

Kolye, “The Green Liz”, “Bulgari”

Foto: “Bulgari”

“Silk Road”, “Chopard” kolleksiyasından sırğalar

Foto: “Chopard”

S.S.

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