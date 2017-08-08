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ABŞ-da 12 tonluq döyüş robotu hazırlandı – VİDEO

Amerika Birləşmiş Ştatlarında 12 ton ağırlığında olan döyüş robotu hazırlanıb.

Oxu.Az Lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, hündürlüyü 5 metr olan rabotun adı “Eagle Prime”dır.

Onu kabinasında oturan iki pilot idarə edir. Robotuun mühərriki 430 at gücündədir.

E.Ə.

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