Dünya liderlərinin uşaqlıq və gənclik – FOTOLARI
Oxu.Az xarici mətbuata istinadən dünya liderlərinin uşaqlıq və gənclik illərində çəkilmiş fotolarını təqdim edir:
Vladimir Putin, Rusiyanın prezidenti
Donald Tramp, ABŞ-ın 45-ci prezidenti
17 yaşlı sloveniyalı model və ABŞ-ın gələcək birinci xanımı Melaniya Tramp
Angela Merkel, Almaniyanın federal kansleri
Emmanuel Makron, Fransanın prezidenti
Tereza Mey, Böyük Britaniyanın baş naziri
Bəşər Əsəd, Suriyanın prezidenti
Aleksandr Lukaşenko, Belarus Respublikasının prezidenti
Kim Çen In, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Dövlət Şurasının sədri
Benyamin Netanyahu, İsrailin baş naziri
Dmitri Medvedev, Rusiyanın baş naziri
Petr Poroşenko, Ukraynanın prezidenti
Castin Trüdo, Kanadanın baş naziri
Nikolas Maduro, Venesuelanın prezidenti
Si Tsinpin, Çin Kommunist Partiyasıın 9-cu katibi
Şinzo Abe, Yaponiyanın baş naziri
E.C.