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27 
Sen
2017
17:30
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Dünya liderlərinin uşaqlıq və gənclik – FOTOLARI

Oxu.Az xarici mətbuata istinadən dünya liderlərinin uşaqlıq və gənclik illərində çəkilmiş fotolarını təqdim edir:

Vladimir Putin, Rusiyanın prezidenti


Donald Tramp, ABŞ-ın 45-ci prezidenti


17 yaşlı sloveniyalı model və ABŞ-ın gələcək birinci xanımı Melaniya Tramp


Angela Merkel, Almaniyanın federal kansleri


Emmanuel Makron, Fransanın prezidenti


Tereza Mey, Böyük Britaniyanın baş naziri


Bəşər Əsəd, Suriyanın prezidenti


Aleksandr Lukaşenko, Belarus Respublikasının prezidenti


Kim Çen In, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Dövlət Şurasının sədri


Benyamin Netanyahu, İsrailin baş naziri


Dmitri Medvedev, Rusiyanın baş naziri


Petr Poroşenko, Ukraynanın prezidenti


Castin Trüdo, Kanadanın baş naziri


Nikolas Maduro, Venesuelanın prezidenti


Si Tsinpin, Çin Kommunist Partiyasıın 9-cu katibi


Şinzo Abe, Yaponiyanın baş naziri 

E.C.

www.oxu.az

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