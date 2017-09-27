HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Ev alqı satqısı
27 
Sen
2017
14:56
42
81
1380
Virtual karabakh
yuxarı

Leyla Əliyeva atasına şeir həsr etdi

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti, atası İlham Əliyevə şeir həsr edib.

Oxu.Az “Ən yaxşı ata” adlı şeiri təqdim edir:

У меня на свете самый лучший папа,

Просто как-то очень повезло!

Для его любви вселенной мало...

В нем есть свет, в нем вера и добро!

У него такая простота и сила,

Даже я не в силах все понять!

Просто Бога вновь благодарила,

Что могу ему "привет" сказать!

Для меня он самый лучший,

В мире самый лучший человек!

Посмотрите просто, люди, шире...

Пусть пройдет 100 лет иль не один лишь век!

У меня на свете лучший папа,

Просто очень сильно повезло!

Я его люблю, и это правда!

Правда побеждает все равно!

Вы простите мне стихи и смелость!

Научилась правду говорить!

Просто очень сильно захотелось

Эти строки папе посвятить!

A.S.
www.oxu.az

Digər Siyasət xəbərləri

27 
Sen
2017
14:41
Vigenin: Qarabağda sülh təsadüfi şərtlərdə əldə oluna bilməz
6
22
324
27 
Sen
2017
14:28
Quterriş Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşündən danışdı
1
28
391
27 
Sen
2017
12:48
Heydər Əliyev Mədət Quliyevi təbrik etdi
146
134
14520
27 
Sen
2017
12:47
İlham Əliyev Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibini qəbul etdi - YENİLƏNİB
186
34
520
27 
Sen
2017
12:45
ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Cənubi Qafqaza səfəri ilə bağlı hesabat təqdim edəcək
4
28
173
26 
Sen
2017
18:03
Dövlət başçısı Tofiq Sarıcalinskini ordenlə təltif edib
167
70
2464
26 
Sen
2017
18:01
Turizmin inkişafında xidmətləri olan şəxslər təltif edilib
109
72
1380
26 
Sen
2017
18:00
İlham Əliyev bu şəxslərə “Əməkdar artist” fəxri adı verdi
220
110
28291
26 
Sen
2017
17:49
Prezident Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinə 3 milyon manat ayırdı
181
91
946
26 
Sen
2017
16:10
İspaniyanın Moskvadakı səfirliyi boşaldılır - Bomba xəbərdarlığı
16
84
425
26 
Sen
2017
15:59
Gürcüstan prezidenti: Dağlıq Qarabağ kimi münaqişələr fəlakətə səbəb ola bilər
278
14
1379
26 
Sen
2017
15:54
Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işlər planı açıqlandı
2
113
906
26 
Sen
2017
15:48
ABŞ Cocuq Mərcanlının iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqrama başlayıb
73
23
1048
26 
Sen
2017
14:37
Azərbaycanda məmurdan Kürdüstana dəstək - Araşdırma aparılır + YENİLƏNİB
35
535
11844
26 
Sen
2017
14:24
Prezident: Ermənistan danışıqların imitasiyası ilə məşğuldur - YENİLƏNİB
384
45
1617
26 
Sen
2017
12:04
ABŞ səfiri: Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səy göstəririk
50
41
482
26 
Sen
2017
10:59
Appaturay: Azərbaycanla NATO arasında etibarlı əlaqələr qurulub
64
21
317
26 
Sen
2017
10:56
İlham Əliyev Angela Merkeli təbrik etdi
287
55
1606
26 
Sen
2017
10:54
Prezident Monteneqro Ali Məhkəməsinin sədrini qəbul etdi
135
30
672