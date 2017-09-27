Leyla Əliyeva atasına şeir həsr etdi
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti, atası İlham Əliyevə şeir həsr edib.
Oxu.Az “Ən yaxşı ata” adlı şeiri təqdim edir:
У меня на свете самый лучший папа,
Просто как-то очень повезло!
Для его любви вселенной мало...
В нем есть свет, в нем вера и добро!
У него такая простота и сила,
Даже я не в силах все понять!
Просто Бога вновь благодарила,
Что могу ему "привет" сказать!
Для меня он самый лучший,
В мире самый лучший человек!
Посмотрите просто, люди, шире...
Пусть пройдет 100 лет иль не один лишь век!
У меня на свете лучший папа,
Просто очень сильно повезло!
Я его люблю, и это правда!
Правда побеждает все равно!
Вы простите мне стихи и смелость!
Научилась правду говорить!
Просто очень сильно захотелось
Эти строки папе посвятить!
A.S.
www.oxu.az