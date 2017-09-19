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Ильхам Алиев встретился с представителями еврейских организаций Америки

18 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций Америки, куда входят руководители Еврейской организации Америки, Всемирного еврейского конгресса, «Bnai Brith International», Национальной коалиции, поддерживающей евреев Евразии, Северо-американских еврейских федераций, Конференции президентов еврейских организаций Америки, еврейской организации «Vaad L`Hatzolas Nidchei Yisroel».

Как сообщает Oxu.Az, исполнительный вице-председатель, генеральный исполнительный директор Конференции президентов еврейских организаций Америки Малкольм Хонлайн сказал на встрече, что организации, представленные в делегации, придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. С удовлетворением вспомнив встречу, проведенную в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, Малкольм Хонлайн отметил, что Азербайджан, как современная и динамично развивающаяся страна, произвела на него глубокое впечатление. Он с удовлетворением подчеркнул хорошее сотрудничество между Азербайджаном и США, а также между Азербайджаном и Израилем.

Президент Ильхам Алиев, констатировав, что присутствующие на встрече многие руководители еврейских организаций побывали в Азербайджане отметил, что они проинформированы о достигнутых нашей страной успехах. Глава государства подчеркнул важность распространения информации о происходящих в Азербайджане процессах развития. Президент Ильхам Алиев сказал об успешном развитии отношений между Азербайджаном и США, выразил удовлетворение развитием азербайджано-израильских связей.

В ходе беседы руководители еврейских организаций Америки выразили президенту Ильхаму Алиеву признательность за условия, созданные для того, чтобы еврейская община, как и другие общины, жила в Азербайджане в обстановке взаимопонимания и спокойствия. Они сказали, что стабильность и безопасность в Азербайджане находятся на высоком уровне, высоко оценили приверженность нашей страны политике мультикультурализма и толерантности.

На встрече состоялся обмен мнениями о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, перспективах экономического развития Азербайджана.

A.M.

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