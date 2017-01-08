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Yan
2017
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Özcan Deniz Azərbaycan xalqından üzr istədi

Bir neçə gün əvvəl Türkiyənin tanınmış ulduzu Özcan Denizin erməni dilində mahnı oxuması barədə videogörüntü yayılmış və yerli mediada kəskin tənqid edilmişdi.

Oxu.Az xəbər verir ki, Ö.Deniz həmin görüntülərlə bağlı rəsmi “Instagram” hesabında məlumat yayaraq xalqımızdan üzr istəyib. O, həmin kadrların təxminən 8-10 il əvvəl lentə alındığını və mahnı barəsində məlumatsız olduğunu bildirib.

Özcan Denizin açıqlamasını təqdim edirik:

 

#azerbaijan Sevgili Azerbaycan'lı kardeşlerim, yaklaşık 10 sene önce "Kültür Köprüleri" adlı bir konser serimiz vardı. Bu konserde mezopotamyaya ait bir çok dilde şarkılar söyledik. Bu projenin tanıtımı için 8 sene önce çıktığım bir programdı bu. Hatta İspanyolca ve İngilizce şarkılar bile vardı repertuarda. Kanal 24'de yayınlanan "Kafa Dengi" programına da yaklaşık 10 sene önce bu konserlerin tanıtımı için çıkmıştım ve okuduğum türkü sadece o an ezberimde olan bi türküydü. EMIN SABITOGLU'dan bahsetmeliydim, haklısınız. Sadece bunun için sizlerden özür dileyebilirim. yetersiz bilgisizliğime verin. Ben artık sahneye çıkmıyorum. Yaklaşık 10 sene önce olan bir konser ve televizyon programıydı bu. Hatırlamıyorum bile programı. Sanatın dili, dini, ırkı olmaz. Size orada hangi yayın organı ne anlatıyor bilmiyorum ama saptırarak anlatıyor orası kesin. Ben sanatçıyım, bu yeryüzündeki hiç bir kültüre düşman olamam. Siyaset benim işim değil. Bu art niyetli davranış beni en az sizler kadar üzdü ve de öfkelendirdi. Geçmişte yaşadığınız acıları en az sizin kadar biliyorum, hissediyorum ve de yanınızdayım. Azerbaycanli dostlarım bilir; ben sizin her yıl Xocalı Qətliamı'nızın yıl dönümlerinde acınızı paylaşıyorum. Bir çok kez Bakü'deki şehitliğinize gidip dua etmiş biriyim. Allah biliyor ki çektiğim dizilerde Azerbaycan halkını küçük düşürebilecek her türlü senaryoya karşı çıkmışımdır. Biz kardeşiz, hele hele sizlerle benim bağım farklıdır. Türk sinemasını ilk Azebaycan'a getiren benim. Türkiye'de ilk Azerbaycan sanatçılarına konser organizasyonu yapan da benim. Şu an Azerbaycanli dostlarımızla iki kardeş ülkenin ortak değeri olan "Köroğlu Destanı"nı çekmek için görüşmeler yapmaktayız. Bakü her zaman benim ikinci şehrim, Azerbaycanli kardeslerim de her zaman benim dostlarım olacaktır. Buna zarar vermek isteyenler sadece yaptıkları kötülükle kalacaktır. Sizleri seviyorum ve art niyetli kişilere değil kalbime inanın. Allah'a emanet olun.

Видео опубликовано Özcan Deniz (@ozcandeniz)


A.S.
www.oxu.az

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