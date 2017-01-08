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Özcan Deniz Azərbaycan xalqından üzr istədi

Bir neçə gün əvvəl Türkiyənin tanınmış ulduzu Özcan Denizin erməni dilində mahnı oxuması barədə videogörüntü yayılmış və yerli mediada kəskin tənqid edilmişdi.



Oxu.Az xəbər verir ki, Ö.Deniz həmin görüntülərlə bağlı rəsmi “Instagram” hesabında məlumat yayaraq xalqımızdan üzr istəyib. O, həmin kadrların təxminən 8-10 il əvvəl lentə alındığını və mahnı barəsində məlumatsız olduğunu bildirib.

Özcan Denizin açıqlamasını təqdim edirik:



A.S.

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