Zaur Baxşəliyev: Efir boş şeydir – VİDEO
ATV-nin aparıcısı Zaur Baxşəliyev bu gün səhər saatlarında Bakının “Nəriman Nərimanov” metro stansiyası yaxınlığından “28 May”a qədər şəhəri piyada gəzintiyə çıxıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, teleaparıcı həmin videogörüntünü sosial şəbəkədə paylaşıb.
“Bəlkə 100-200 avtomobil yanımdan siqnal verib keçir. Heç biri saxlayıb soruşmur ki, sən niyə piyadasan, bəlkə nəsə lazımdır, səni aparaq? Görün efirdə, gündəmdə olmasam, necə davranarlar. İnsanlar tamam yaddan çıxararlar. Ona görə də tez-tez yeriyirəm ki, Zaur, göylə uçma, bir gün qanadın qırılar, yerə çırpılarsan. Efir boş şeydir”, - deyə o bildirib.
Sen insanlara bitene qeder lazimsan !Tukendinse lazimsiz bir esya kimi atilacaqsan ! Canin elden getdise demek gereksizsen ! Hetda zamanla doqmalarin da senden coner ! Herden aqir xesteliye tutulan insanlarin en yaxinlari bele adama olseydi oz cani qurtarardi deyir , ozunuzu yasayin ,rahat olun ,ozunuzu dusunmeseniz sizi kimse dusunmeyecek! Z.B ! ay Zaur senden yoxdur ,sen bir denesen ,sonra da bax komentlerde yazilanlar kimi nece qocaldi,bu da bele getdi deyilecek ona gore de yasa oz heyatini doya doya !
A.S.
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