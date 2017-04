Zaur Baxşəliyev: Efir boş şeydir – VİDEO

Sen insanlara bitene qeder lazimsan !Tukendinse lazimsiz bir esya kimi atilacaqsan ! Canin elden getdise demek gereksizsen ! Hetda zamanla doqmalarin da senden coner ! Herden aqir xesteliye tutulan insanlarin en yaxinlari bele adama olseydi oz cani qurtarardi deyir , ozunuzu yasayin ,rahat olun ,ozunuzu dusunmeseniz sizi kimse dusunmeyecek! Z.B ! ay Zaur senden yoxdur ,sen bir denesen ,sonra da bax komentlerde yazilanlar kimi nece qocaldi,bu da bele getdi deyilecek ona gore de yasa oz heyatini doya doya !

@zaur_gunay on Apr 10, 2017