15
Sen
2017
15:23
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Azərbaycanlı aparıcı evləndi - FOTO
Tanınmış aparıcı Rahil Sayadoğlunun ötən gün toyu olub.
Oxu.Az xəbər verir ki, R.Sayadoğlu artıq lisenziyası ləğv olunmuş ANS telekanalında “Şəbəkə” verilişinin aparıcısı kimi tanınıb. Hazırda isə karyerasını ARB telekanalında davam etdirir.
A.S.
www.oxu.az
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