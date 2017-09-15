HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Daşınmaz əmlak
15 
Sen
2017
15:23
41
4
2623
Virtual karabakh
yuxarı

Azərbaycanlı aparıcı evləndi - FOTO

Tanınmış aparıcı Rahil Sayadoğlunun ötən gün toyu olub.

Oxu.Az xəbər verir ki, R.Sayadoğlu artıq lisenziyası ləğv olunmuş ANS telekanalında “Şəbəkə” verilişinin aparıcısı kimi tanınıb. Hazırda isə karyerasını ARB telekanalında davam etdirir.

A.S.
www.oxu.az

Şərhləri göstərmək

Digər Şou-biznes xəbərləri

15 
Sen
2017
12:29
Röya oğlu ilə fotosunu tənqid edənlərə cavab verdi - FOTO
109
70
20290
15 
Sen
2017
11:53
Brilyant Dadaşovadan doğum günü hədiyyəsi – AUDİO
9
84
2493
15 
Sen
2017
11:46
Tanınmışlar məktəb illərində – FOTO
50
28
4992
15 
Sen
2017
10:48
Övladları birinci sinfə gedən məşhurlar – FOTO
79
36
10518
15 
Sen
2017
09:38
Ledi Qaqa xəstəxanaya yerləşdirildi
65
67
2422
15 
Sen
2017
01:30
Rəfiqəsi böyrəyini Selena Qomesə verdi – FOTO
289
34
13370
14 
Sen
2017
20:23
“Band'Eros” qrupunun keçmiş solisti öldü – VİDEO + FOTO
34
177
7254
14 
Sen
2017
15:42
Ledi Qaqa ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir
89
154
5813
14 
Sen
2017
15:34
Natavan Həbibi: Yayılan xəbər yalandır - VİDEO + FOTO
10
21
3560
14 
Sen
2017
15:16
Elza Seyidcahan iki tanınmış şairi məhkəmə ilə hədələdi
23
215
4563
14 
Sen
2017
15:06
“Faytonçu” Nazim klinika və həkimi prokurorluğa verdi
294
17
6897
13 
Sen
2017
16:43
Azərbaycanlı tanınmış müğənni həbs oluna bilər? - YENİLƏNİB
245
94
17507
13 
Sen
2017
16:23
“Mercedes-Benz Fashion Week” çərçivəsində İstanbulda “Naz by Rufat Ismayil” debütü olacaq – FOTO
94
44
4040
13 
Sen
2017
15:44
Azərbaycanlıların iştirak etdiyi verilişin iştirakçısı həbs olundu - VİDEO + FOTO
35
28
16162
13 
Sen
2017
15:10
Çılpaq fotosessiya ilə gündəmə gələn azərbaycanlı model ərə gedir – VİDEO
17
80
7460
13 
Sen
2017
14:53
Azərbaycanda teatrda aktyoru döydülər
18
148
4384
13 
Sen
2017
12:08
İspaniyalı aparıcı canlı yayımda həmkarına qayçı ilə “hücum çəkdi” – VİDEO
47
173
11235
13 
Sen
2017
11:28
Damarlarının çürüdüyü deyilən Əməkdar artistdən səhhəti barədə – AÇIQLAMA
35
74
6219
13 
Sen
2017
11:19
Azərbaycanlı müğənni Türkiyə telekanalında aparıcılıq edəcək – FOTO
48
162
15994