“Fənərbaxça” rəqibini darmadağın etdi
Türkiyə kubokunda qrup mərhələsinin oyunları davam edir.
Bu tur “Fənərbaxça” “Menemen Belediyespor”u qəbul edib. Oyun İstanbul klubunun böyük hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – 6:0.
Oxu.Az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, eyni hesabla “Genclerbirliyi” “Amedspor”u üstələyib.
“Kızılcabolukspor” – “Trabzonspor” və “Bursaspor” – “Aydınspor” oyunlarında 1:1 hesablı bərabərlik qeydə alınıb.
“Osmanlıspor” isə səfərdə “Şanlıurfaspor”u məğlub edib – 3:0.
A qrupu
“Şanlıurfaspor” – “Osmanlıspor” – 0:3
Qollar: Bayir, 53, Caqiran, 79, Kilicaslan, 84
C qrupu
“Fənərbaxça” – “Menemen Belediyespor” – 6:0
Qollar: Fernandao, 37, 67, 79, Şkrtel, 41, Karakoç, 69, Stok, 85
“Genclerbirliyi” – “Amedspor” - 6:0
Qollar: Milinkoviç, 1, 12, Oğuz, 15, Ovusu, 47, Oğuz, 60, Muriqi, 82
H qrupu
“Kızılcabolukspor” – “Trabzonspor” - 1:1
Qollar: Okay Yokuslu, 17 (0:1), Emir Can Sayar, 89 (1:1)
G qrupu
“Bursaspor” – “Aydınspor” -1:1
Qollar: Sercan Yıldırım, 43 (1:1), Berat Ali Genc, 61 (1:1)
A.M.