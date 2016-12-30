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30 
Dek
2016
09:42
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“Fənərbaxça” rəqibini darmadağın etdi

Türkiyə kubokunda qrup mərhələsinin oyunları davam edir.

Bu tur “Fənərbaxça” “Menemen Belediyespor”u qəbul edib. Oyun İstanbul klubunun böyük hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – 6:0.

Oxu.Az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, eyni hesabla “Genclerbirliyi” “Amedspor”u üstələyib.

“Kızılcabolukspor” – “Trabzonspor” və “Bursaspor” – “Aydınspor” oyunlarında 1:1 hesablı bərabərlik qeydə alınıb.

“Osmanlıspor” isə səfərdə “Şanlıurfaspor”u məğlub edib – 3:0.

A qrupu

“Şanlıurfaspor” – “Osmanlıspor” – 0:3

Qollar: Bayir, 53, Caqiran, 79, Kilicaslan, 84

C qrupu

“Fənərbaxça” – “Menemen Belediyespor” – 6:0

Qollar: Fernandao, 37, 67, 79, Şkrtel, 41, Karakoç, 69, Stok, 85

“Genclerbirliyi” – “Amedspor”  - 6:0

Qollar: Milinkoviç, 1, 12, Oğuz, 15, Ovusu, 47, Oğuz, 60, Muriqi, 82

H qrupu

“Kızılcabolukspor” – “Trabzonspor” - 1:1

Qollar: Okay Yokuslu, 17 (0:1), Emir Can Sayar, 89 (1:1)

G qrupu

“Bursaspor” – “Aydınspor” -1:1

Qollar: Sercan Yıldırım, 43 (1:1), Berat Ali Genc, 61 (1:1)

A.M.

www.oxu.az

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