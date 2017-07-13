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13 
İyl
2017
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Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilib – NƏTİCƏLƏR

İyunun 12-də Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində 12 matç keçirilib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qarşılaşma ilə start götürən mərhələ növbəti matçlarla davam edib.

Çempionlar Liqası
II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
 
12 iyul
“Spartaks” (Latviya) - “Astana” (Qazaxıstan) - 0:1
Qol: Tvumasi, 73
 
“Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - “Maribor” (Sloveniya) - 1:2
Qollar: Todoroviç, 89 - Zahoviç, 43, Tavares, 90+4 (pen.)
 
“Malmö” (İsveç) - “Vardar” (Makedoniya) - 1:1
Qollar: Brororson, 75 - Nikolov, 63
 
APOEL (Kipr) - “Dudelanj” (Lüksemburq) - 1:0
Qol: Bertolyo, 71
 
“Şerif” (Moldova) - “Kukesi” (Albaniya) - 1:0
Qol: Badibanqa, 79
 
“Hapoel” (Beyer Şeva, İsrail) - “Honved” (Macarıstan) - 2:1
Qollar: Vitor, 35, Eynbinder, 52 - Lanzafame, 63
 
BATE (Belarus) - “Alaskert” (Ermənistan) - 1:1
Qollar: Rios, 43 - Rios, 78 (öz qapısına)
 
“Mariehamn” (Finlandiya) - “Legiya” (Polşa) - 0:3
Qollar: Gilyerme, 8, Nagi, 40, Hamalaynen, 44
 
“Jalgiris” (Litva) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - 2:1
Qollar: Nyuadzi, 78, Kukles, 89 - Kniçet, 18
 
“Jilina” (Slovakiya) - “Kopenhagen” (Danimarka) - 1:3
Qol: Şpalek, 37 - Pavloviç, 68, 73, 83
 
“Dandalk” (İrlandiya) - “Rusenborq” (Norveç) - 1:1
Qollar: Makmillan, 18 - Reqinyusen, 44
 
“Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Vikinqur” (Farer adaları) - 1:1
Qollar: Palsson, 49 - Laval, 73

E.Ə.
www.oxu.az

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