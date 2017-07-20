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20 
İyl
2017
01:37
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Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə kimlər çıxdı?

Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, ikinci oyun günündə 10 qarşılaşma baş tutub.

“Dudelanj” (Lüksemburq) - APOEL (Kipr) - 0:1 (ilk oyun - 0:1)
Qol: Kamarqo, 40

“Rusenborq” (Norveç) - “Dandalk” (İrlandiya) - 2:1 (ilk oyun - 1:1)
Qollar: de Lanlay, 43, Vilyalmsson, 102 - Qartland, 12

“Kopenhagen” (Danimarka) - “Jilina” (Slovakiya) - 1:2 (ilk oyun - 3:1)
Qollar: Verbiç, 48 - Otubanjo, 19, Kasa, 58

“Kukesi” (Albaniya) - “Şerif” (Moldova) - 2:1 (ilk oyun – 0:1)
Qollar: Emini, 35, Peyiç, 45+1 - Bayala, 56

“Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “Jalgiris” (Litva) - 4:1 (ilk oyun – 1:2)
Qollar: Nataniel, 41, Vanderson, 55, Keseru, 56, 74 - Nyuiadzi, 15

“Maribor” (Sloveniya) - “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1 (ilk oyun -2:1)
Qollar: Viler, 27 - Todoroviç, 7

“Zalsburq” (Avstriya) - “Hibernians” (Malta) - 3:0 (ilk oyun – 3:0)
Qol: Rjatkovski, 11, Qulbrandsen, 20, Haydara, 86

“Legiya” (Polşa) - “Mariehamn” (Finlandiya) - 6:0 (ilk oyun - 3:0)
Qollar: Gilyerme, 6, Kojola, 37 (öz qapısına), Kuçarjik, 40, 55, Simanzki, 80, Miçalak, 82

“Seltik” (Şotlandiya) – “Linfild” (Şimali İrlandiya) - 4:0 (ilk oyun – 2:0)
Qol: Sinkleyr, 4, 54, Rocik, 47, Armstronq, 90+2
 
“Honved” (Macarıstan) - “Hapoel” (Beyer Şeva, İsrail) - 2:3 (ilk oyun - 1:2)
Qollar: Lanzafeme, 45+2, Barat, 73 - Oqu, 12, Nvaqaeme, 16, Nvakaeme, 84

S.B.
www.oxu.az

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