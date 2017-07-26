HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
26 
İyl
2017
02:30
3
7
328
Virtual karabakh
yuxarı

Çempionlar Liqasında gecənin – NƏTİCƏLƏRİ

Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, ikinci oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.

“Qarabağ” (Azərbaycan) – “Şerif” (Moldova) - 0:0

“Slaviya” (Praqa, Çexiya) – BATE (Belarus) - 1:0
Qol: Şkoda, 20 (pen.)

AEK (Yunanıstan) – MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:2
Qollar: Dzaqoev, 45+1, Vernblum, 56

“Styaua” (Rumıniya) – “Viktoriya” (Çexiya) - 2:2
Qollar: Budesku, 37, Teyşeyra, 61 - Krmençik, 23, Kopiç, 53

“Vardar” (Macarıstan) - “Kopenhagen” (Danimarka) - 1:0
Qol: Balotelli, 65

“Partizan” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 1:3
Qollar: Tavamba, 10 - Ben, 6, 56, Emenkie, 90+1

S.B.
www.oxu.az

Şərhləri göstərmək

Digər İdman xəbərləri

26 
İyl
2017
00:40
Qurban Qurbanov: Bu hesab da, pis nəticə deyil
9
74
812
25 
İyl
2017
22:48
“Qarabağ” ilk oyunda “Şerif”lə bacarmadı – VİDEO
16
192
3160
25 
İyl
2017
16:22
“Kral klubu” Mbappeni rekord məbləğə transfer edir
76
21
2816
25 
İyl
2017
15:40
Millimizin oyunçusuna 500 min avro qiymət qoyuldu – FOTO
102
15
3246
25 
İyl
2017
11:09
Şəhriyar Məmmədyarov rəqibini 25 saniyəyə məğlub etdi – VİDEO
160
15
2550
25 
İyl
2017
09:59
İdmançımızın Böyük Britaniyada uğuru – VİDEO
121
8
1934
25 
İyl
2017
09:23
Ramil Şeydayev erməni futbolçu ilə eyni komandada
27
128
3825
25 
İyl
2017
08:38
“Qarabağ” “Şerif”ə qarşı
149
8
3372
25 
İyl
2017
01:39
Mayk Tayson cinsi təcavüzə məruz qalmasından danışdı
20
178
7784
24 
İyl
2017
22:13
“Mançester Siti” müdafiəçiyə rekord məbləğdə pul xərcləyib
56
25
2725
24 
İyl
2017
20:54
Stolüstü tennisçimiz Avropa çempionu oldu – İLK DƏFƏ + VİDEO + FOTO
153
55
2057
24 
İyl
2017
19:55
Qurban Qurbanov: “Barselona” da çətinlik çəkir
171
37
4664
24 
İyl
2017
18:35
“Qarabağ”a ağır itki
43
187
15120
24 
İyl
2017
16:36
“İnter” Zaur Svanadze ilə yeni müqavilə bağlayacaq
26
48
857
24 
İyl
2017
15:11
Azərbaycanlı idmançı iki erməniyə qalib gəldi – VİDEO
490
6
6654
24 
İyl
2017
13:12
Jurnalistlər arasında velosiped yarışı keçirildi – FOTO
30
89
755
24 
İyl
2017
11:51
“Zirə” Rəşad Sadiqovu qovdu
113
18
3837
23 
İyl
2017
17:56
Azərbaycan atıcısı Ruslan Lunyov Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulub – FOTO
167
31
1058
23 
İyl
2017
11:19
“Barselona” “Yuventus”u məğlub etdi – VİDEO
147
71
7685