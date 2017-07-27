Çempionlar Liqasında gecənin – NƏTİCƏLƏRİ
Çempionlar Liqasında IIİ təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutub.
“Astana” (Qazaxıstan) – “Legiya” (Polşa) - 3:1
Qollar: Kabananqa, 36, Maeski, 45, Tvumasi, 90 - Sadiku, 79
“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 3:1
Qollar: Yarmolenko, 15, Mbokani, 34, Qarmaş, 90+3 - Fassnaxt, 90+1
“Zalsburq” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya) - 1:1
Qollar: Hvanq Hi Çan, 49 - Qavranoviç, 30
“Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 2:0
Qollar: Nvakaeme, 20, Ohana, 79
“Vitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr) - 1:0
Qol: Qanea, 75
“Maribor” (Sloveniya) – “Hafnarfyordur” (İslandiya) - 1:0
Qol: Tavares, 54
“Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç) - 0:0
“Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya) - 1:1
Qollar: Balotelli, 32 - van de Bik, 49
“Brügge” (Belçika) – “Başakşəhər” (Türkiyə) - 3:3
Qollar: Bonaventura, 6, Densvill, 16, 79 - Mossoro, 59, 74, Elia, 64
S.B.
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