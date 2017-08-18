HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Ev alqı satqısı
18 
Avq
2017
02:52
0
5
605
Virtual karabakh
yuxarı

Avropa Liqasında “pley-off”a start verildi – NƏTİCƏLƏR

Futbol üzrə Avropa Liqasının “pley-off” mərhələsinə start verilib. 21 qarşılaşmada müxtəlif ölkələrin klubları nüfuzlu turnirə vəsiqə uğrunda mübarizə aparıblar. 

Oxu.Az oyunların nəticələrini təqdim edir:

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Skenderbeu” (Albaniya) - 0:1
Qol: Liridon Latifi, 37

BATE (Belarus) - “Aleksandriya” (Ukrayna) - 1:1
Qollar: Mirko İvaniç, 8 - Yevgeni Banada, 19

“Apollon” (Kipr) - “Midtyulland” (Danimarka) - 3:2
Qollar: Xaralambos Kiriaku, 15. Jander, 70. Yannis Pittas, 90+1 - Aleksander Sörlot, 38; 74

“Krasnodar” (Rusiya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 3:2
Qollar: İvan İqnatyev, 20. Viktor Klasson, 46. Sergey Petrov, 66 - Slavolyub Srniç, 57. Aleksandar Peşiç, 71

“Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Braqa” (Portuqaliya) - 1:2
Qollar: Halldour-Orri Byornsson, 40 - Paulinyo, 62. Nikola Stoilkoviç, 79

PAOK (Yunanıstan) - “Ostersun” (İsveç) - 3:1
Qollar: Leo Matos, 38. Aleksandar Priyoviç, 77; 88-penalti ilə - Brva Nuri, 21-penalti ilə

“Vardar” (Makedoniya) - “Fənərbağça” (Türkiyə) - 2:0
Qollar: Tiqran Barseqyan, 20. Mehmet Topal, 90+2-öz qapısına

“Viktoriya” (Çexiya) - AEK (Kipr) - 3:1
Qollar: Marek Bakoş, 29; 74-penalti ilə. Daniel Kolarj, 36 - Akoran Barrera Reyes, 8

“Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “Suduva” (Litva) - 2:0
Qollar: Kozmin Motsi, 61. Vircil Misican, 76

“Altax” (Avstriya) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 0:1
Qol: Vidar-Orn Kyartansson, 68

“Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Atletik” (İspaniya) - 2:3
Qollar: Robin Lod, 29. Brayan Kabesas, 55 - Arits Aduris, 68; 74-penalti ilə. Oskar de Markos, 71

“Legiya” (Polşa) - “Şerif” (Moldova) - 1:1
Qollar: Kasper Hamalaynen, 76 - Siril Bayala, 88

“Domjale” (Sloveniya) - “Marsel” (Fransa) - 1:1
Qollar: Amedey Vetrix, 12 - Morqan Sanson, 63

“Ayaks” (Hollandiya) - “Rusenborq” (Norveç) - 0:1
Qol: Samuel Adeqbenro, 77

“Vitorul” (Rumıniya) - “Zalsburq” (Avstriya) - 1:3
Qollar: Corce Tsukudyan, 7 - Hi Çan Xvan, 2. Hannes Volf, 29. Moanes Dabbur, 31

“Brügge” (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 0:0

“Osiyek” (Xorvatiya) - "Austriya” (Avstriya) - 1:2
Qollar: Muzafer Eyupi, 15 - Kristof Monşayn, 26. Rafael Holtshauzer, 60

“Milan” (İtaliya) - “Şkendiya” (Makedoniya) - 6:0
Qollar: Andre Silva, 13; 28. Rikkardo Montolivo, 25; 85. Fabio Borini, 67. Luka Antonelli, 69

“Partizan” (Serbiya) - “Videoton” (Macarıstan) - 0:0

“Everton” (İngiltərə) - “Hayduk” (Xorvatiya) - 2:0
Qollar: Maykl Kin, 30. İdrissa Quey, 44

“Maritimu” (Portuqaliya) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 0:0

S.B.
www.oxu.az

Şərhləri göstərmək

Digər İdman xəbərləri

18 
Avq
2017
01:58
Azərbaycan klublarının Avropa Liqasından qazancı açıqlanıb
13
0
667
18 
Avq
2017
01:26
Ramil Quliyev: Eşitmişəm mənə “fərari” deyirlər
2
49
1204
17 
Avq
2017
21:01
İlin ən yaxşı futbolçusu və məşqçisi adına namizədlər – SİYAHI
46
23
2441
17 
Avq
2017
17:25
UEFA “Qarabağ”ın kapitanından şikayətlə bağlı qərar verdi
248
12
7464
17 
Avq
2017
16:16
Mahir Mədətovun atası oğlu ilə aparıcı arasında yayılan xəbərdən danışdı – AÇIQLAMA
93
150
33569
17 
Avq
2017
15:27
Zimmerman Zabit Səmədova meydan oxudu – VİDEO
54
237
10273
17 
Avq
2017
14:51
"Qarabağ" ÇL-nin qrupuna düşərsə: "Real", "Bavariya", "Çelsi"
155
20
5584
17 
Avq
2017
14:34
“Qarabağ”ın futbolçusu azərbaycanlı teleaparıcıya qarşı jest etdi – FOTO
351
56
21272
17 
Avq
2017
13:53
Azərbaycan Premyer Liqasında II turun oyun — CƏDVƏLİ
47
17
1478
17 
Avq
2017
13:22
“Qarabağ” klubu “Kopenhagen”in şikayətinə münasibət bildirdi
111
17
3886
17 
Avq
2017
10:46
Lionel Messi İspaniya Superkuboku uğrunda oyunda Serxio Ramosu təhqir edib - VİDEO
115
62
4630
17 
Avq
2017
10:39
"Qəbələ" - "Qalatasaray" matçının vaxtı müəyyənləşib
110
20
12112
17 
Avq
2017
09:45
Almaniyada ilk dəfə qadın hakim kişilər arasında futbol üzrə çempionatı idarə edəcək
105
44
898
17 
Avq
2017
03:03
“Real” İspaniya Superkubokunun qalibi oldu – VİDEO
226
56
10096
17 
Avq
2017
02:01
Ronaldo beş oyunluq diskvalifikasiyanı şərh etdi
126
59
4371
17 
Avq
2017
01:06
Çempionlar Liqası həyəcanı davam edir – NƏTİCƏLƏR
73
17
4370
16 
Avq
2017
23:20
“Kopenhagen” “Qarabağ”ın kapitanından UEFA-ya şikayət edib
26
337
8916
16 
Avq
2017
20:40
Əfran İsmayılov sosial şəbəkələrdə onu təhqir edənlərdən danışdı
99
183
16070
16 
Avq
2017
18:10
“Milan”ın futbolçusu İspaniya klubuna keçdi
23
83
2146