Avropa Liqasında “pley-off”a start verildi – NƏTİCƏLƏR
Futbol üzrə Avropa Liqasının “pley-off” mərhələsinə start verilib. 21 qarşılaşmada müxtəlif ölkələrin klubları nüfuzlu turnirə vəsiqə uğrunda mübarizə aparıblar.
Oxu.Az oyunların nəticələrini təqdim edir:
“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Skenderbeu” (Albaniya) - 0:1
Qol: Liridon Latifi, 37
BATE (Belarus) - “Aleksandriya” (Ukrayna) - 1:1
Qollar: Mirko İvaniç, 8 - Yevgeni Banada, 19
“Apollon” (Kipr) - “Midtyulland” (Danimarka) - 3:2
Qollar: Xaralambos Kiriaku, 15. Jander, 70. Yannis Pittas, 90+1 - Aleksander Sörlot, 38; 74
“Krasnodar” (Rusiya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 3:2
Qollar: İvan İqnatyev, 20. Viktor Klasson, 46. Sergey Petrov, 66 - Slavolyub Srniç, 57. Aleksandar Peşiç, 71
“Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Braqa” (Portuqaliya) - 1:2
Qollar: Halldour-Orri Byornsson, 40 - Paulinyo, 62. Nikola Stoilkoviç, 79
PAOK (Yunanıstan) - “Ostersun” (İsveç) - 3:1
Qollar: Leo Matos, 38. Aleksandar Priyoviç, 77; 88-penalti ilə - Brva Nuri, 21-penalti ilə
“Vardar” (Makedoniya) - “Fənərbağça” (Türkiyə) - 2:0
Qollar: Tiqran Barseqyan, 20. Mehmet Topal, 90+2-öz qapısına
“Viktoriya” (Çexiya) - AEK (Kipr) - 3:1
Qollar: Marek Bakoş, 29; 74-penalti ilə. Daniel Kolarj, 36 - Akoran Barrera Reyes, 8
“Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “Suduva” (Litva) - 2:0
Qollar: Kozmin Motsi, 61. Vircil Misican, 76
“Altax” (Avstriya) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 0:1
Qol: Vidar-Orn Kyartansson, 68
“Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Atletik” (İspaniya) - 2:3
Qollar: Robin Lod, 29. Brayan Kabesas, 55 - Arits Aduris, 68; 74-penalti ilə. Oskar de Markos, 71
“Legiya” (Polşa) - “Şerif” (Moldova) - 1:1
Qollar: Kasper Hamalaynen, 76 - Siril Bayala, 88
“Domjale” (Sloveniya) - “Marsel” (Fransa) - 1:1
Qollar: Amedey Vetrix, 12 - Morqan Sanson, 63
“Ayaks” (Hollandiya) - “Rusenborq” (Norveç) - 0:1
Qol: Samuel Adeqbenro, 77
“Vitorul” (Rumıniya) - “Zalsburq” (Avstriya) - 1:3
Qollar: Corce Tsukudyan, 7 - Hi Çan Xvan, 2. Hannes Volf, 29. Moanes Dabbur, 31
“Brügge” (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 0:0
“Osiyek” (Xorvatiya) - "Austriya” (Avstriya) - 1:2
Qollar: Muzafer Eyupi, 15 - Kristof Monşayn, 26. Rafael Holtshauzer, 60
“Milan” (İtaliya) - “Şkendiya” (Makedoniya) - 6:0
Qollar: Andre Silva, 13; 28. Rikkardo Montolivo, 25; 85. Fabio Borini, 67. Luka Antonelli, 69
“Partizan” (Serbiya) - “Videoton” (Macarıstan) - 0:0
“Everton” (İngiltərə) - “Hayduk” (Xorvatiya) - 2:0
Qollar: Maykl Kin, 30. İdrissa Quey, 44
“Maritimu” (Portuqaliya) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) - 0:0
S.B.
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