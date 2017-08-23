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Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan növbəti 5 komanda

Futbol üzrə Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə beş qarşılaşma keçirilib.

“Astana” (Qazaxıstan) - “Seltik” (Şotlandiya) - 4:3
Qollar: Kristoffer Ajer, 26-öz qapısına. Serikjan Mujikov, 48. Patrik Tvumasi, 49; 69 - Skott Sinkleyr, 34. Olivye Ntçam, 80. Li Qriffits, 90
İlk oyun - 0:5

“Maribor” (Sloveniya) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 1:0
Qol: Mitya Viler, 15
İlk oyun - 1:2

“Riyeka” (Xorvatiya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 0:1
Qol: Marko Marin, 25
İlk oyun - 1:2

“Nitsa” (Fransa) - “Napoli” (İtaliya) - 0:2
Qollar: Xose Kalyexon, 48. Lorentso İnsinye, 89
İlk oyun - 0:2

“Sevilya” (İspaniya) - “Başakşehir” (Türkiyə) - 2:2
Qollar: Serxio Eskudero, 52. Vissam Ben Yedder, 75 - Elcero Elia, 17. Edin Vişça, 83
İlk oyun - 2:1

S.B.
www.oxu.az

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