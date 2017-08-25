HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Ev alqı satqısı
25 
Avq
2017
15:46
35
5
2580
Virtual karabakh
yuxarı

Avroliqanın püşkü atıldı – "Qarabağ"ın keçmiş rəqibləri eyni qrupda

Avropa Liqasında 2017-2018 mövsümü üçün qrup mərhələsinin püşkatma mərasimi başa çatıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, Monakoda təşkil olunmuş püşkatma nəticəsində 48 komanda 12 qrupa bölünüb.

Qrupların tərkibi:

A qrupu: "Vilyarreal" (İspaniya), "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail), "Astana" (Qazaxıstan), "Slaviya" (Praqa, Çexiya);

B qrupu: "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Yanq Boyz" (İsveçrə), "Partizan" (Serbiya), "Skenderbeu" (Albaniya);

C qrupu: "Braqa" (Portuqaliya), "Lüdoqorets" (Bolqarıstan), "Hoffenhaym" (Almaniya), "Başakşehir" (Türkiyə);

D qrupu: "Milan" (İtaliya), "Austriya" (Avstriya), "Riyeka" (Xorvatiya), AEK (Afina Yunanıstan);

E qrupu: "Lion" (Fransa), "Everton" (İngiltərə), "Atalanta" (İtaliya), "Apollon" (Kipr);

F qrupu: "Kopenhagen" (Danimarka), "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya), "Şerif" (Moldova), "Zlin" (Çexiya);

G qrupu: "Viktoriya" (Plzen, Çexiya), "Styaua" (Rumıniya), "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail), "Luqano" (İsveçrə);

H qrupu: "Arsenal" (İngiltərə), BATE (Belarus), "Köln" (Almaniya), "Srvena Zvezda" (Serbiya);

İ qrupu: "Zalsburq" (Avstriya), "Marsel" (Fransa), "Setubal" (Portuqaliya), "Konyaspor" (Türkiyə);

J qrupu: "Atletik" (Yunanıstan), "Herta" (Almaniya), "Zarya" (Luqansk, Ukrayna), "Ostersun" (İsveç);

K qrupu: "Latsio" (İtaliya), "Nitsa" (Fransa), "Sulte Varegem" (Belçika), "Vitess" (Hollandiya);

L qrupu: "Zenit" (Rusiya), "Real Sosyedad" (İspaniya), "Rusenborq" (Norveç), "Vardar" (Makedoniya);

 Qeyd edək ki, ilk turun oyunları sentyabrın 14-də olacaq.

www.oxu.az

Şərhləri göstərmək

Digər İdman xəbərləri

25 
Avq
2017
16:51
"Atletiko Madrid"in baş məşqçisindən etiraf: Çətin olacaq
17
4
636
25 
Avq
2017
16:37
Avropa Liqası - 2016/17-nin ən yaxşı oyunçusu müəyyən edildi
15
6
539
25 
Avq
2017
16:21
"Atena"nın tutmayan reklamı - FOTO
7
48
1812
25 
Avq
2017
16:17
Taekvondoçumuz Universiadada medal qazandı
32
8
200
25 
Avq
2017
15:53
Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi: Bu uğur Türkiyəni qürurlandırdı
78
5
631
25 
Avq
2017
15:49
Ramil Quliyev “Fənərbaxça”nın stadionunu coşdurdu – VİDEO
81
7
1590
25 
Avq
2017
14:37
Mövlud Çavuşoğlu “Qarabağ”ı təbrik etdi – FOTO
142
10
1216
25 
Avq
2017
14:15
Rövnəq Abdullayev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasına təyinat aldı
23
128
1858
25 
Avq
2017
13:58
“Qarabağ” hörmət ediləsi rəqibdi” – Françesko Totti
209
13
4976
25 
Avq
2017
13:40
"Qarabağ" bu stadionlarda top qovacaq
117
17
5374
25 
Avq
2017
12:48
"Qarabağ" Olimpiya stadionunda oynayacaqmı? – KLUBDAN AÇIQLAMA
103
57
11544
25 
Avq
2017
12:09
“Atletiko”dan “Qarabağ” paylaşımı – FOTO
264
17
14773
25 
Avq
2017
11:40
DÇ-2017: Sərbəst güləşçilər mübarizəyə başlayır
75
9
1412
25 
Avq
2017
11:33
Prezidentdən kapitana təşəkkür: Sağ ol, Rəşad, çox sağ ol! - VİDEO
363
36
14306
25 
Avq
2017
10:58
"Rəqiblərin adlarını eşidəndə adam həyəcanlanır" - "Qarabağ" rəsmisi
145
14
4062
25 
Avq
2017
10:19
Avropa Liqasında qrup mərhələsinin püşkü atılır
46
13
2039
25 
Avq
2017
10:02
Boksçularımızın dünya çempionatında rəqibləri məlum oldu
60
11
890
25 
Avq
2017
09:37
Avstriya və Kipr irəlilədi, Azərbaycan mövqeyində qaldı – UEFA reytinqi
13
56
1333
25 
Avq
2017
08:55
Azərbaycan Premyer Liqasında III tura start veriləcək
48
9
979