Avroliqanın püşkü atıldı – "Qarabağ"ın keçmiş rəqibləri eyni qrupda
Avropa Liqasında 2017-2018 mövsümü üçün qrup mərhələsinin püşkatma mərasimi başa çatıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, Monakoda təşkil olunmuş püşkatma nəticəsində 48 komanda 12 qrupa bölünüb.
Qrupların tərkibi:
A qrupu: "Vilyarreal" (İspaniya), "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail), "Astana" (Qazaxıstan), "Slaviya" (Praqa, Çexiya);
B qrupu: "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Yanq Boyz" (İsveçrə), "Partizan" (Serbiya), "Skenderbeu" (Albaniya);
C qrupu: "Braqa" (Portuqaliya), "Lüdoqorets" (Bolqarıstan), "Hoffenhaym" (Almaniya), "Başakşehir" (Türkiyə);
D qrupu: "Milan" (İtaliya), "Austriya" (Avstriya), "Riyeka" (Xorvatiya), AEK (Afina Yunanıstan);
E qrupu: "Lion" (Fransa), "Everton" (İngiltərə), "Atalanta" (İtaliya), "Apollon" (Kipr);
F qrupu: "Kopenhagen" (Danimarka), "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya), "Şerif" (Moldova), "Zlin" (Çexiya);
G qrupu: "Viktoriya" (Plzen, Çexiya), "Styaua" (Rumıniya), "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail), "Luqano" (İsveçrə);
H qrupu: "Arsenal" (İngiltərə), BATE (Belarus), "Köln" (Almaniya), "Srvena Zvezda" (Serbiya);
İ qrupu: "Zalsburq" (Avstriya), "Marsel" (Fransa), "Setubal" (Portuqaliya), "Konyaspor" (Türkiyə);
J qrupu: "Atletik" (Yunanıstan), "Herta" (Almaniya), "Zarya" (Luqansk, Ukrayna), "Ostersun" (İsveç);
K qrupu: "Latsio" (İtaliya), "Nitsa" (Fransa), "Sulte Varegem" (Belçika), "Vitess" (Hollandiya);
L qrupu: "Zenit" (Rusiya), "Real Sosyedad" (İspaniya), "Rusenborq" (Norveç), "Vardar" (Makedoniya);
Qeyd edək ki, ilk turun oyunları sentyabrın 14-də olacaq.