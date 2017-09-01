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Sen
2017
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DÇ-2018: Avropa zonası üzrə təsnifat mərhələsində VII tura start verilib

Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə qrup mərhələsində VII tura start verilib.

Oxu.Az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B və H qruplarında ümumilikdə 9 görüş keçirilib.
Bu oyunlarda qapılara ümumilikdə 37 qol vurulub. 

Mərkəzi qarşılaşmada Fransa Hollandiyanı 4 cavabsız qolla üstələyib. Portuqaliya da Farer adalarını 4 top fərqi ilə yenib. Qalib komandanın heyətində Kriştianu Ronaldu het-trik edib. Belçika isə Cəbəllütariqin qapısından 9 cavabsız top keçirib. Gecənin sensasiyası isə Lüksemburqun Belarusu yenməsi olub.

A qrupu

Fransa – Hollandiya - 4:0
Qollar: Antuan Qrizmann, 14. Tomas Lemar, 73; 88. Kilian Mbappe, 90+1

Bolqarıstan - İsveç - 3:2
Qollar: Stanislav Manolev, 12. Georgi Kostadinov, 33. İvaylo Qoçev, 79 - Mikael Lustiq, 29. Markus Berq, 44
Yerinə yetirilməyən penalti: Emil Forsberq, 16 (İsveç)

Lüksemburq – Belarus - 1:0
Qol: Daniel Da Mota, 60
Xal durumu: Fransa - 16, İsveç - 13, Bolqarıstan - 12, Hollandiya - 10, Belarus - 5, Lüksemburq - 4

B qrupu

Macarıstan - Latviya - 3:1
Qollar: Tamaş Kadar, 6. Adam Solay, 26. Balaj Cucak, 68 - Gints Freymanis, 40

İsveçrə - Andorra - 3:0
Qollar: Haris Seferoviç, 43; 63. Ştefan Lixştayner, 67

Portuqaliya – Farer adaları - 5:1
Qollar: Kriştianu Ronaldu, 3; 29-penalti ilə; 65. Sölvi Vatnhamar, 58. Nelson Oliveyra, 84 - Roqvi Baldvinsson, 38
Xal durumu: İsveçrə - 21, Portuqaliya - 18, Macarıstan - 10, Farer adaları - 5, Andorra - 4, Latviya - 3

H qrupu

Yunanıstan – Estoniya - 0:0

Kipr – Bosniya və Herseqovina - 3:2
Qollar: Dmitris Kristofi, 65. Vinsent Laban, 67. Pyeros Sotiryu, 76 - Tom Şunyiç, 33. Edin Vişça, 44

Belçika - Cəbəllütariq - 9:0
Qollar: Dris Mertens, 16. Tomas Mönyö, 18; 61; 67. Romelu Lukaku, 21; 38; 84-penalti ilə. Aksel Vitsel, 27. Eden Azar, 45
Qırmızı vərəqə: Aksel Vitsel, 40 - Erin Barnett, 82
Xal durumu: Belçika - 19, Yunanıstan - 13, Bosniya və Herseqovina - 11, Kipr - 10, Estoniya - 5, Cəbəllütariq - 0.

S.B.
www.oxu.az

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