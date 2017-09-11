"Barselona" və "Espanyol" La Liqadan çıxarıla bilər
Oktyabrın 1-də Kataloniyada müstəqillik referendumu keçiriləcək.
Oxu.az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, refendumda bölgənin müstəqilliyinə qərar verilsə, "Barselona" və "Espanyol" La Liqadan çıxarılacaq.
Bu barədə açıqlama verən İspaniya Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Xavyer Tebas "Kataloniya 1 oktyabr referendumu nəticəsində müstəqilliyini elan edərsə, La Liqada oynaya bilməz", - deyib.
Bəs vəziyyət belə olarsa, "Barselona" hansı liqada oynayacaq?! Kataloniyada keçirilən sorğuda yerli əhali öz liqalarında oynamağın tərəfdarı olduqlarını bildiriblər. "Ec Chiringuito TV"-nin keçirdiyi sorğuda kataloniyalılara "Barselona" hansı liqada oynamalıdır?" sualı verilib. Variant olaraq da Kataloniya Liqası, La Liqa və Fransa Liqa 1-i təqdim olunub. Sorğu iştirakçılarının 51 faizi Kataloniya Liqasını seçib.
Kataloniyalılar öz liqalarını quracaqları halda, bu çempionatın önəmli klubları "Barselona" və "Espanyol" olacaq. İki klubdan başqa daha 18 komandanın liqada yer alması gözlənilir:
1. Barselona
2. Espanyol
3. Serdanyola
4. Hospitalet
5. Manlleu
6. Kornella
7. Jimnastik
8. Terrasa
9. Lleyda Esportiu
10. Olot
11. Reus
12. Sant Andreu
13. Badalona
14. Sabadell
15. Fiqueres
16. Llaqostera
17. Palamos
18. Girona
19- Peralada
20. Vilafransiya
Kataloniya müstəqilliyini elan etsə, milli komanda da formalaşacaq. Milli komandanın ehtimal edilən ilk "11-liy"i belə olacaq:
Jordi Masip
Aleyks Vidal
Cerard Pike
Mark Bartra
Jordi Alba
Serxio Boskets
Xavi Pernandes
Serj Roberto
Cerard Deulofeu
Kesk Fabreqas
Conatan Soriano
C.İ.