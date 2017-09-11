HaqqımızdaReklam
FacebookTwitterAndroid AppiOS App
enru
Kateqoriyalar
Bütün xəbərlər
Ev alqı satqısı
11 
Sen
2017
15:13
41
22
2026
Virtual karabakh
yuxarı

"Barselona" və "Espanyol" La Liqadan çıxarıla bilər

Oktyabrın 1-də Kataloniyada müstəqillik referendumu keçiriləcək.

Oxu.az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, refendumda bölgənin müstəqilliyinə qərar verilsə, "Barselona" və "Espanyol" La Liqadan çıxarılacaq.

Bu barədə açıqlama verən İspaniya Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Xavyer Tebas "Kataloniya 1 oktyabr referendumu nəticəsində müstəqilliyini elan edərsə, La Liqada oynaya bilməz", - deyib.

Bəs vəziyyət belə olarsa, "Barselona" hansı liqada oynayacaq?! Kataloniyada keçirilən sorğuda yerli əhali öz liqalarında oynamağın tərəfdarı olduqlarını bildiriblər. "Ec Chiringuito TV"-nin keçirdiyi sorğuda kataloniyalılara "Barselona" hansı liqada oynamalıdır?" sualı verilib. Variant olaraq da Kataloniya Liqası, La Liqa və Fransa Liqa 1-i təqdim olunub. Sorğu iştirakçılarının 51 faizi Kataloniya Liqasını seçib.

Kataloniyalılar öz liqalarını quracaqları halda, bu çempionatın önəmli klubları "Barselona" və "Espanyol" olacaq. İki klubdan başqa daha 18 komandanın liqada yer alması gözlənilir:

1. Barselona
2. Espanyol
3. Serdanyola
4. Hospitalet
5. Manlleu
6. Kornella
7. Jimnastik
8. Terrasa
9. Lleyda Esportiu
10. Olot
11. Reus
12. Sant Andreu
13. Badalona
14. Sabadell
15. Fiqueres
16. Llaqostera
17. Palamos
18. Girona
19- Peralada
20. Vilafransiya

Kataloniya müstəqilliyini elan etsə, milli komanda da formalaşacaq. Milli komandanın ehtimal edilən ilk "11-liy"i belə olacaq:

Jordi Masip
Aleyks Vidal
Cerard Pike
Mark Bartra
Jordi Alba
Serxio Boskets
Xavi Pernandes
Serj Roberto
Cerard Deulofeu
Kesk Fabreqas
Conatan Soriano

C.İ.

Şərhləri göstərmək

Digər İdman xəbərləri

11 
Sen
2017
15:37
Azərbaycanlı dünya çempionu öldürüldü – FOTO
9
108
8217
11 
Sen
2017
15:15
"Çelsi" ilə oyun öncəsi "Qarabağ" daha bir futbolçusunu itirdi
6
88
5071
11 
Sen
2017
14:52
UEFA “Qarabağ”ın problemli futbolçularının adlarını açıqladı
14
40
2391
11 
Sen
2017
14:28
İngiltərənin məşhur nəşri “Qarabağ”dan yazdı
91
10
2989
11 
Sen
2017
14:13
“Neftçi” yeni baş məşqçi ilə müqavilə bağlayır
34
30
1676
11 
Sen
2017
13:50
“Real Madrid” - “Barselona” oyununun vaxtı dəyişdirildi
19
53
2344
11 
Sen
2017
12:36
Futbolçu rəqibini ayaqlarının arasından vurdu – VİDEO
10
67
3719
11 
Sen
2017
11:26
“Qarabağ” klubu Londonda – VİDEO
143
17
2812
11 
Sen
2017
10:22
Qurban Qurbanov: Çempionlar Liqasındakı hər bir matçda dişimizlə, dırnağımızla mübarizə aparacağıq
219
13
1407
10 
Sen
2017
20:50
“Qarabağ” Londona yola düşüb
543
33
5568
10 
Sen
2017
17:20
"Qarabağ" - "Çelsi" matçı üçün təyinatlar açıqlandı
72
108
6489
10 
Sen
2017
11:40
“Qəbələ” – “Zirə” matçında qalmaqal: Polis məşqçini itələdi – VİDEO + FOTO
44
374
18808
Sen
2017
23:39
“Qəbələ” “Zirə”ni sınağa çəkdi
118
51
5319
Sen
2017
22:04
Azərbaycanın yeniyetmə güləşçiləri dünya çempiotında daha 4 medal qazandı
323
21
1937
Sen
2017
21:20
“Kəpəz”in 65 metrdən qol vuran futbolçusu: Uzaqdan zərbə endirmək üçün fürsət axtarırdım
239
16
6745
Sen
2017
21:07
Azərbaycan çempionatında fantastik qol: Meydanın mərkəzindən – VİDEO
213
19
15035
Sen
2017
20:45
Şahin Diniyev: Bizdə oyunun taleyini dəyişəcək futbolçu yoxdur
38
148
1349
Sen
2017
10:12
Portuqaliya çempionatında qeyri-adi qol vurulub – VİDEO
216
26
32827
Sen
2017
09:50
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında IV tura start verilir
67
15
1055