Avropa Liqasında qrup mərhələsi başlayır
Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsində yeni mövsümə start veriləcək.
Oxu.Az xəbər verir ki, 12 qrupda yer alan 48 komanda mübarizəyə başlayacaq.
UEFA Avropa Liqası
Qrup mərhələsi
I tur
A qrupu
21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan)
B qrupu
21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)
21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)
C qrupu
21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)
D qrupu
21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)
21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya)
E qrupu
21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)
21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə)
F qrupu
21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)
G qrupu
23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)
H qrupu
23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)
23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)
İ qrupu
23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)
23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)
J qrupu
23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)
23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)
K qrupu
23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)
23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)
L qrupu
23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)
23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya)