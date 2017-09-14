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Avropa Liqasında qrup mərhələsi başlayır

Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsində yeni mövsümə start veriləcək.

Oxu.Az xəbər verir ki,  12 qrupda yer alan 48 komanda mübarizəyə başlayacaq.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi

I tur

A qrupu

21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) 

 B qrupu

21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)

21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)

C qrupu

21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)

D qrupu

21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)

21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya) 

E qrupu

21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)

21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə) 

F qrupu

21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)

G qrupu

23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)

H qrupu

23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)

23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)

İ qrupu

23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)

23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)

J qrupu

23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)

23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)

K qrupu

23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)

23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)

L qrupu

23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)

23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya) 

www.oxu.az

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