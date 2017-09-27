“Qarabağ” “Roma”ya qarşı: Start heyətlər açıqlandı
Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin II turu çərçivəsində qarşılaşacaq “Qarabağ” və “Roma” klublarının start heyətləri açıqlanıb.
Oxu.Az komandaların heyətlərini təqdim edir:
“Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 8. Miçel, 9. Dino Ndlovu, 10. Pedro Enrike, 11. Mahir Mədətov, 14. Rəşad Sadıqov, 20. Riçard Almeyda, 25. Ansi Aqolli, 55. Bədavi Hüseynov
Ehtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, 18. Tarık El Yunusi, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerye, 91. Coşqun Diniyev, 99. Dani Kintana
“Roma”: 1. Alison Beker, 4. Raca Naynqolan, 5. Juan Jesus, 7. Lorenzo Pelleqrini, 9. Edin Dzeko, 11. Aleksandr Kolarov, 21. Maksim Qonalons, 23. Qriqori Defrel, 25. Bruno Peres, 44. Kostas Manolas, 92. Stefan El Şaravi
Ehtiyat oyunçular: 28. Lukaş Skorupski, 6. Kevin Strotman, 16. Daniele De Rossi, 17. Cengiz Ünder, 20. Federiko Fazio, 24. Alessandro Florenzi, 30. Gerson
Qeyd edək ki, bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq “Qarabağ” – “Roma” matçı saat 20:00-da başlayacaq.
S.B.
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