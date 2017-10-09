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Okt
2017
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“Qızıl top”a namizədlərin adları açıqlandı – SİYAHI

“France Football” nəşri dünyanın ən yaxşı futbolçusuna verilən “Qızıl top” mükafatına namizədlərin adlarını açıqlayıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat bazar ertəsi, oktyabrın 9-da, nəşrin saytında yerləşdirilib.

Yekun siyahıya 30 futbolçunun adı daxil edilib: Lionel Messi (“Barselona”), Pyer-Emerik Obameyanq (“Borussiya” D.), Edison Kavani (PSJ), Mats Hummels (“Bavariya”), Karim Benzema (“Real”), Kilian Mbappe (PSJ/”Monako”), İsko (“Real”), Leonardo Bonuççi (“Yuventus”/”Milan”), Eden Azar (“Çelsi”), Kriştiano Ronaldo (“Real”), Canluici Buffon (“Yuventus”), Antuan Qrizman (“Atletiko”), Radamel Falkao (“Monako”), Toni  Kroos (“Real”) və Sadio Manenin (“Liverpul”), Kevin de Bruyne (“Mançester Siti”, Belçika), Robert Levandovski (“Bavariya”, Polşa), David De Xea (“Mançester Yunayted”, İspaniya), Harri Keyn (“Tottenhem”, İngiltərə), Edin Dzekonun (“Roma”, Bosniya və Herseqovina), Luis Suares (“Barselona”, Uruqvay), Yan Oblak (“Atletiko”, Sloveniya), Serxio Ramos (“Real”, İspaniya), Filipe Koutinyo (“Liverpul”, Braziliya), Dris Mertens (“Napoli”, Belçika), Neymar (PSJ/“Barselona”, Braziliya), Luka Modriç (“Real”, Xorvatiya), Paulo Dibala (“Yuventus”, Argentina), Marselo (“Real”, Braziliya) və Nqolo Kante (“Çelsi”, Fransa).

Xatırladaq ki, ötən il bu mükafatın sahibi Portuqaliya millisinin və “Real” komandasının ulduzu Kriştiano Ronaldo olub.

S.B.
www.oxu.az

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