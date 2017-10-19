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Çempionlar Liqasında III tura yekun vuruldu - NƏTİCƏLƏR

Çempionlar Liqasında III tura yekun vurulub. 

Oxu.Az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 4 qrupda komandalar növbəti oyunlarına çıxıblar.

Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
18 oktyabr

A qrupu

“Benfika” (Portuqaliya) - “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 0:1

Qol: Reşford, 64

MOİK (Rusiya) - “Bazel” (İsveçrə) - 0:2

Qol: Caka, 29, Oberlin, 90

B qrupu

“Anderlext” (Belçika) – PSJ (Fransa) - 0:4

Qollar: Mbappe, 3, Kavani, 43, Neymar, 66, Di Mariya, 88 

“Bavariya” (Almaniya) - “Seltik” (Şotlandiya) - 3:0

Qollar: Müller, 17, Kimmix, 29, Hummels, 51 

C qrupu

“Qarabağ” (Azərbaycan) - “Atletiko” (İspaniya) - 0:0

“Çelsi” (İngiltərə) - “Roma” (İtaliya) - 3:3

Qollar: David Luiz, 10, Azar, 37, 75 - Kolarov, 40, Ceko, 64, 70

D qrupu

“Yuventus” (İtaliya) - “Sportinq” (Portuqaliya) - 2:1

Qollar: Pyaniç, 29, Mancukiç, 84 - Aleks Sandro, 12 (öz qapısına)

“Barselona” (İspaniya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3:1

Qollar: Nikolau, 18 (öz qapısına), Messi, 61, Din, 64

E.Ə.
www.oxu.az

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