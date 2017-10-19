Çempionlar Liqasında III tura yekun vuruldu - NƏTİCƏLƏR
Çempionlar Liqasında III tura yekun vurulub.
Oxu.Az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 4 qrupda komandalar növbəti oyunlarına çıxıblar.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
18 oktyabr
A qrupu
“Benfika” (Portuqaliya) - “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 0:1
Qol: Reşford, 64
MOİK (Rusiya) - “Bazel” (İsveçrə) - 0:2
Qol: Caka, 29, Oberlin, 90
B qrupu
“Anderlext” (Belçika) – PSJ (Fransa) - 0:4
Qollar: Mbappe, 3, Kavani, 43, Neymar, 66, Di Mariya, 88
“Bavariya” (Almaniya) - “Seltik” (Şotlandiya) - 3:0
Qollar: Müller, 17, Kimmix, 29, Hummels, 51
C qrupu
“Qarabağ” (Azərbaycan) - “Atletiko” (İspaniya) - 0:0
“Çelsi” (İngiltərə) - “Roma” (İtaliya) - 3:3
Qollar: David Luiz, 10, Azar, 37, 75 - Kolarov, 40, Ceko, 64, 70
D qrupu
“Yuventus” (İtaliya) - “Sportinq” (Portuqaliya) - 2:1
Qollar: Pyaniç, 29, Mancukiç, 84 - Aleks Sandro, 12 (öz qapısına)
“Barselona” (İspaniya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3:1
Qollar: Nikolau, 18 (öz qapısına), Messi, 61, Din, 64
E.Ə.
www.oxu.az