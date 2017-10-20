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Okt
2017
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Avropa Liqasında III turun matçları keçirilib – NƏTİCƏLƏR

Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçirilib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, 12 qrupda yer alan 48 komanda növbəti matçına çıxıb.

A qrupu

“Astana” – “Makkabi” - 4:0
Qollar: Tvumasi, 33, 42, Kabananqa, 47, 52 

“Vilyareal” – “Slaviya” - 2:2
Qollar: Triqueros, 41, Bakka, 44 - Necid, 18, Danni, 30

B qrupu

“Dinamo” – “Yanq Boys” - 2:2
Qollar: Mbokani, 34, Morozyuk, 49 - Assale, 17, 40 

“Skenderbeu” – “Partizan” - 0:0

C qrupu

“Braqa” – “Ludoqorets” - 0:2
Qollar: Moti, 25, Silva, 57

“Hoffenhaym” – “Başakşəhər” - 3:1 
Qollar: Hübner, 52, Amiri, 59, Şultz, 75 - Napoleoni, 90+3 

D qrupu

“Milan” – AEK - 0:0

“Austriya” – “Riyeka” - 1:2
Qollar: Fresenbikler, 90 - Qavranoviç, 21, 31

E qrupu

“Atalanta” – “Apollon” - 3:1
Qollar: İliçiç, 12, Petanya, 64, Froyler, 66 - Şembri, 59

“Everton” – “Lion” - 1:2
Qollar: Villiams, 69 - Fekir, 6 (pen.), Traore, 75 

F qrupu

“Şerif” – “Lokomotiv” - 1:1
Qollar: Badibanqa, 31 - Mirançuk, 17

“Zlin” – “Kopenhagen” - 1:1
Qollar: Diop, 11 - Ankersen, 19

G qrupu

“Hapoel” – “Styaua” - 1:2
Qollar: Quensa, 88 - Qnore, 70, 75

“Luqano” – “Viktoriya” - 3:2
Qollar: Bottani, 63, Karlinyos, 69, Gernt, 88 - Krmençik, 76, Bakos, 90 

H qrupu

BATE – “Köln” - 1:0
Qol: Rios, 55

“Srvena Zvezda” – “Arsenal” - 0:1
Qol: Jiru, 85

I qrupu

“Konyaspor” – “Zalsburq” - 0:2
Qol: Qulbrandsen, 5, Dabbur, 88

“Marsel” – “Gimaraynş” - 2:1
Qollar: Okampos, 28, Lopez, 76 - Martins, 17

J qrupu

“Ostersun” – “Atletik” - 2:2
Qollar: Gero, 52, Edvards, 64 - Aduriz, 14, Villiams, 69

“Zarya” – “Herta” - 2:1
Qollar: Silas, 42, Svatok, 79 - Selke, 56

K qrupu

“Nitsa” – “Latsio” - 1:3
Qollar: Balotelli, 4 - Kaysedo, 5, Milinoviç - Saviç, 64, 89

“Sulte Veragem” – “Vitess” - 1:1
Qollar: Kaşia, 23 (öz qapısına) - Bruns, 27 

L qrupu

“Vardar” – “Real Sosyedad” - 0:6
Qollar: Oyarzabal, 12, Villian Xose, 34, 42, 59, Yanuzay, 58, La Bella, 90

“Zenit” – “Rosenborq” - 3:1
Qollar: Riqoni, 2, 68, 75 - Helland, 88

S.B.
www.oxu.az

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